Ông Bùi Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ phát biểu phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Sáng 22/11, UBND phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) chính thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Hơn 300 đại biểu đại diện các cấp chính quyền, hội đoàn thể và lực lượng cơ sở đã tham gia sự kiện, mở đầu bằng hoạt động diễu hành truyền thông trực quan qua các trục đường chính trên địa bàn.

Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, chiến dịch năm nay của phường Tam Kỳ dịch chuyển trọng tâm từ tuyên truyền bề nổi sang hành động thực chất. Thay vì chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu vận động, chính quyền địa phương đặt mục tiêu tháo gỡ những rào cản vô hình đang kìm hãm sự phát triển của phụ nữ.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" định kiến, trao quyền kinh tế cho phụ nữ

Đánh giá thẳng thắn thực trạng tại địa phương, lãnh đạo UBND phường Tam Kỳ nhìn nhận dù vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" và sự phân công lao động thiếu công bằng trong gia đình vẫn tồn tại ở một bộ phận dân cư. Điều này vô hình trung thu hẹp cơ hội tiếp cận nguồn lực kinh tế và việc làm chất lượng cao của lao động nữ.

Lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu giơ cao thông điệp "Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" tại lễ phát động sáng 22/11.

Để giải quyết bài toán này, địa phương xác định thúc đẩy bình đẳng giới chính là giải pháp khơi thông nguồn nhân lực cho tăng trưởng. Trong đợt cao điểm này, UBND phường tập trung kết nối thông tin tuyển dụng, mở rộng đào tạo nghề và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, làm chủ kinh tế. Đồng thời, chính quyền kêu gọi các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn thiết lập môi trường lao động công bằng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho nữ giới.

Thiết lập "lá chắn" bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng

Bên cạnh bài toán sinh kế, công tác phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 đặt ra yêu cầu cấp bách trước những biến tướng mới. Ngoài bạo lực gia đình truyền thống, lãnh đạo phường Tam Kỳ đặc biệt lưu ý đến nguy cơ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối, lừa đảo, xâm hại trên môi trường mạng.

Nhằm không để các hành vi vi phạm bị xem nhẹ hay bỏ qua, phường yêu cầu siết chặt cơ chế phối hợp liên ngành từ khối phố đến các tổ chức đoàn thể trong việc tiếp nhận tin báo, can thiệp và hỗ trợ nạn nhân kịp thời. Cùng với đó, các mô hình cộng đồng an toàn sẽ được nhân rộng, đề cao vai trò sẻ chia việc nhà và trách nhiệm nuôi dạy con cái của nam giới để xây dựng gia đình bền vững từ gốc rễ.

Ngay sau nghi thức phát động với sự tham dự của bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo địa phương, đoàn diễu hành gồm đông đảo hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và cộng tác viên dân số, y tế đã tỏa đi các tuyến phố. Hoạt động nhằm đưa thông điệp "không dung túng cho bạo lực và phân biệt đối xử" tiếp cận trực tiếp từng khu dân cư, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức của người dân.