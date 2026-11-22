Định hướng phát triển du lịch Hương Trà gắn với bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan địa phương.

Sáng 21/11, UBND phường Hương Trà tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án phát triển du lịch phường giai đoạn 2026-2030. Đây là bước chuẩn bị nhằm cụ thể hóa tiềm năng sẵn có thành các sản phẩm du lịch có khả năng khai thác thực tế, đồng thời xác định những hạng mục đầu tư và cơ chế vận hành phù hợp với điều kiện địa phương.

Theo định hướng của đề án, Hương Trà tập trung phát triển du lịch dựa trên ba trụ cột là làng quê, sinh thái và văn hóa. Thay vì chỉ khai thác riêng lẻ từng điểm tham quan, địa phương hướng đến kết nối các giá trị di sản, cảnh quan ven sông, làng nghề, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm nông nghiệp thành những sản phẩm có tính liên kết. Đến năm 2030, phường đặt mục tiêu hình thành và đưa vào khai thác các loại hình du lịch đặc trưng, phấn đấu đón từ 120.000 đến 150.000 lượt khách mỗi năm.

Phát huy sự tham gia của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong phát triển các dịch vụ du lịch, từng bước hình thành điểm đến hấp dẫn tại Hương Trà.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đề án đặt ra yêu cầu ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu tại những khu vực có khả năng đón khách, cải thiện điều kiện tiếp cận các điểm du lịch và chuẩn hóa thông tin phục vụ quảng bá. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về điểm đến, cơ sở kinh doanh và sản phẩm du lịch cũng được xác định là một phần trong quá trình tổ chức, quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung vào việc nhận diện những sản phẩm có bản sắc riêng, đủ sức tạo dấu ấn trong hành trình khám phá Hương Trà. Nhiều nội dung liên quan đến nâng cấp giao thông, chỉnh trang cảnh quan, lựa chọn dự án ưu tiên và phương thức tổ chức khai thác dịch vụ được đưa ra trao đổi. Đáng chú ý, việc xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia làm du lịch được quan tâm, bởi đây là lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ và duy trì hoạt động tại các điểm đến.

Việc phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan và lợi thế bản địa được xác định là nền tảng để Hương Trà xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức hút với du khách.

Hương Trà có lợi thế từ bề dày lịch sử, văn hóa cùng cảnh quan thiên nhiên mang đặc trưng vùng quê. Thực tế, Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026” đã thu hút trên 40.000 lượt khách, cho thấy khả năng hấp dẫn du khách từ những giá trị cảnh quan và văn hóa bản địa. Kết quả này cũng mở ra cơ sở để địa phương nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch quanh năm, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào những sự kiện theo mùa.

Với định hướng giai đoạn 2026-2030, bài toán đặt ra đối với Hương Trà không chỉ là gia tăng lượng khách mà còn là tổ chức được chuỗi dịch vụ đủ sức giữ chân du khách và tạo nguồn thu cho cộng đồng. Việc kết nối cảnh quan, di sản, làng nghề với sinh kế của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để hình thành diện mạo du lịch riêng, đồng thời khai thác hiệu quả những giá trị vốn có của địa phương.