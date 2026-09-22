TP Đà Nẵng: Phát triển du lịch cộng đồng làng cổ Bồ Bản - Túy Loan

Đây là tín hiệu vui mừng, thành quả ban đầu trong nổ lực trong bảo tồn, phát triển giá trị của những vùng đất đầy bản sắc văn hóa theo hướng đẩy mạnh du lịch. Đây cũng là những bước khởi đầu kết nối hai điểm đến thành một hành trình du lịch cộng đồng giàu bản sắc, nơi du khách được gặp gỡ con người, khám phá nghề truyền thống và cảm nhận nhịp sống bình dị của làng quê.

Trải nghiệm các nghề truyền thống

Theo cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội Hòa Vang, Bồ Bản và Túy Loan đều là những địa chỉ văn hóa, những làng nghề có từ xa xưa. Tuy nhiên, lâu nay người ta chỉ mới biết đến nơi đây như là một điểm đến văn hóa đơn thuần, khu khách đến tham quan rồi đi hay chỉ những dịp lễ hội khiến Bồ Bản và Túy Loan chưa phát huy hết giá trị văn hóa đặc sắc.

Từ đó, chính quyền Hòa Vang đã đi học tập kinh nghiệm nhiều nơi nhằm khơi dậy, phát huy nơi đây, đặc biệt là hướng đến du lịch cộng đồng. Làng Bồ Bản và Túy Loan có nhiều lợi thế, con người nhiệt huyết, đoàn kết và nhân hậu, chân chất. Từ những vườn rau xanh mướt ở Túy Loan, đến Bồ Bản là các làng nghề nấu rượu truyền thống, làm bánh ít, bánh dừa, tráng mì, nướng bánh tráng. Nơi đây cũng còn hệ thống đình làng, nhà cổ và những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe những câu chuyện kể xa xưa

Từ những nhóm khách lẻ, tự phát, việc dần dần hình thành đoàn khách, tour du lịch đến với Bồ Bản và Túy Loan là tín hiệu đáng mừng. Du khách không còn chỉ đơn thuần đến ngắm kiến trúc đình làng cổ mà bây giờ sẽ được các chú quản lý đình làng các cô nông dân, các chị làm nghề truyền thống đã nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ câu chuyện về nghề truyền thống, để mỗi trải nghiệm trở nên gần gũi và chân thật. Những trải nghiệm mới mẻ như tự tay làm bánh, tráng mì, nướng bánh tráng, tìm hiểu cách nấu rượu và cảm nhận giá trị của những nghề đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ sẽ lưu sâu trong tâm trí mỗi một người khi ghé lại nơi đây.