TP Đà Nẵng lý giải giá nước khu vực Quảng Nam gần gấp đôi sau hơn một năm sáp nhập

Trả lời câu hỏi của PV Báo Xây dựng về việc sau hơn năm sáp nhập, TP Đà Nẵng vẫn áp dụng giá xăng và giá nước khác nhau giữa tỉnh Quảng Nam (cũ) TP Đà Nẵng (cũ)

Cụ thể, giá nước tại Quảng Nam đang cao gần gấp 2 lần so với TP Đà Nẵng, khiến người dân đặt ra câu hỏi về tình hình phát triển sau sáp nhập của địa phương.

Về vấn đề này, UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo thực trạng hiện nay, giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP sau sáp nhập tạm thời thực hiện theo giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt đô thị đã ban hành của từng địa phương trước sáp nhập.

Giá nước tại TP Đà Nẵng có sự khác biệt sau hơn một năm sáp nhập.

Theo đó, giá nước sạch giữa các địa phương hiện có sự chênh lệch do một số lý do. Cụ thể, do điều kiện sản xuất, quy mô và hiệu suất khai thác công trình, sản lượng nước thương phẩm và đặc điểm mạng lưới cấp nước khác nhau nên giá thành nước cũng khác nhau.

Đối với khu vực Quảng Nam (cũ), một số công trình cấp nước đô thị mở rộng cho khu vực nông thôn để người dân sử dụng, một trong những nguyên nhân làm giá thành nước cao là dân cư khu vực nông thôn phân bố không tập trung, khoảng cách giữa các khu dân cư nông thôn lớn, nên phải đầu tư và duy trì mạng lưới đường ống dài để cấp nước đến từng khu vực, làm tăng chi phí đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa và chi phí liên quan đến thất thoát nước trên một đơn vị sản lượng.

Trong khi đó công suất khai thác, sản lượng nước thương phẩm thực tế tại một số hệ thống thấp hơn công suất thiết kế, lượng người dùng không ổn định do người dân vẫn chủ yếu dùng nước giếng khoan hộ gia đình để sử dụng, dẫn đến chi phí bình quân trên 1m³ nước cao hơn.

Trong khi đó, khu vực trung tâm Đà Nẵng có mật độ dân cư cao, nhu cầu sử dụng nước lớn và sản lượng nước thương phẩm cao, nên các chi phí cố định của hệ thống được phân bổ trên sản lượng nước lớn hơn, góp phần làm giảm giá thành bình quân trên 1m³ nước.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, từ cơ sở nêu trên, để đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường trong từng khu vực, thời gian tới, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ Luật Giá số 16, Nghị định số 85 ngày 10/7/2024 của Chính phủ; các Thông tư và Thông báo của Bộ Tài chính, Quyết định số 50 ngày 20/5/2026 của UBND TP và trên cơ sở đề xuất phương án giá của các đơn vị cấp nước khẩn trương tổ chức thực hiện thẩm định phương án giá nước sạch, trình UBND TP phê duyệt phù hợp với tình hình.

Đồng thời, trong thời gian chờ ban hành giá nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, kiểm tra tham mưu UBND TP các giải pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả cấp nước và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với khu vực nông thôn nhằm từng bước giảm chênh lệch giá và tạo điều kiện cho người dân được sử dụng nước sạch với mức giá hợp lý.

Giá xăng tại tỉnh Quảng Nam (cũ) cao hơn TP Đà Nẵng (cũ) vì chênh lệch về chi phí vận chuyển, logistics và phân loại địa bàn Vùng 1 - Vùng 2 theo quy định pháp luật.

Về giá xăng, dầu có sự khác nhau, theo UBND TP Đà Nẵng, căn cứ Khoản 27 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP) về kinh doanh xăng dầu, các thương nhân đầu mối và phân phối được quyền quyết định giá bán lẻ trong hệ thống nhưng không cao hơn giá điều hành do cơ quan Nhà nước công bố.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất, nếu phát sinh chi phí lưu thông hợp lý, hợp lệ (đã qua kiểm toán) tăng cao, doanh nghiệp được chủ động quyết định giá bán thực tế để bù đắp chi phí. Mức giá này được áp dụng cho địa bàn Vùng 2 và không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm, đồng thời phải đăng ký, thông báo với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 630/PLX-QĐ-TGĐ ngày 03/7/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) được xếp vào danh mục địa bàn Vùng 2. Trong khi đó, TP Đà Nẵng (cũ) có lợi thế gần kho cảng đầu mối nên áp dụng mức giá Vùng 1.

Do đó, chênh lệch về chi phí vận chuyển, logistics và phân loại địa bàn Vùng 1 - Vùng 2 theo quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến giá bán lẻ xăng dầu thực tế giữa hai địa phương có sự khác biệt.

Tại TP Đà Nẵng (cũ), hiện giá nước (áp dụng từ 01/01/2025 bởi Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng - DAWACO) chia thành Giá nước sinh hoạt (1 - 10 m³): 4.550 đồng/m³ (chưa gồm thuế/phí hoặc tùy biểu giá chi tiết) / Mức giá bậc thang: 11 - 30 m³ là 5.460 đồng/m³; từ 31 m³ trở lên là 6.810 đồng/m³. Đơn vị hành chính sự nghiệp: 7.750 đồng/m³. Sản xuất: 10.100 đồng/m³. Kinh doanh, dịch vụ: 15.350 đồng/m³ Tại tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện giá nước được Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam chia thành các bậc khác nhau, cụ thể: - Bậc 1 (từ 0 - 10 m3) là 8.954 đồng/m3; bậc 2 (từ 10 - 20 m3) là 11.177 đồng/m3; bậc 3 (từ 20 - 30 m3) là 13.400 đồng/m3 và bậc 4 (trên 30 m3) là 15.624 đồng/m3. Đơn vị hành chính sự nghiệp: 13.400 đồng/m3, đơn vị sản xuất là 14.265 đồng/m3 đơn vị kinh doanh dịch vụ lên đến 18.959 đồng/m3.