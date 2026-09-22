TP Đà Nẵng: Chùa Kim Sơn trao hàng trăm phần quà cho thiếu nhi

Ngày 22/9, thông tin từ chùa Kim Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, chùa vừa phối hợp với Ban điều hành Khu dân cư Khánh Sơn 3 Hòa Khánh tổ chức chương trình Trung thu Đêm hội trăng rằm 2026.

Đại đức Thích Quảng Pháp chia sẻ, gửi gắm lời thăm hỏi đến các em thiếu nhi

Theo Đại đức Thích Quảng Pháp, Trụ trì chùa Kim Sơn, chương trình không chỉ mong muốn mang đến cho các em một mùa trăng đoàn viên vui tươi, trọn vẹn yêu thương, mà còn là nguồn động viên tinh thần, khích lệ các em bước vào năm học mới với tinh thần chăm ngoan, học giỏi.

Chú Cuội, chị Hằng là hình ảnh in sâu vào tâm thức bao trẻ em Việt

Đây là hoạt động ý nghĩa được chùa Kim Sơn duy trì hằng năm, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các tiết mục múa lân sôi động

Theo đó, chùa Kim Sơn cùng Khu dân cư Khánh Sơn 3 Hòa Khánh tổ chức phát 600 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi. Ngoài những phần quà ý nghĩa còn các hoạt động hoạt náo, múa lân, văn hóa văn nghệ tạo sân chơi bổ ích cho các em. Từ đó các em được hòa mình vào các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như phá cỗ Trung thu, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng. Những tiếng cười nói không ngớt của các em là minh chứng rõ rệt của Tết Trung là ngày hội thiếu nhi, niềm vui tuổi thơ.

Hàng trăm các em thanh thiếu nhi hòa mình cùng đêm hội

Thông qua chương trình cũng để giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp, vun đắp tình yêu quê hương, yêu thương con người trong lòng thanh thiếu nhi, góp phần tiếp sức động viên các em vươn lên trong học tập, lao động.

Ông địa hoạt náo vui nhộn

Tiết mục giao lưu, trao đổi, trau dồi thêm kỹ năng cho các em

Chương trình ý nghĩa do Chùa Kim Sơn, địa phương và các mạnh thường quân tổ chức thể hiện sự quan tâm, giáo dục văn hóa truyền thống đến các em nhỏ