Quang cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo TP. Cần Thơ và Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về Dự án “Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ”

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về Dự án “Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ” (MERIT-WB11-CT) (Dự án).

Theo lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chịu những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngập úng, xâm nhập mặn, sạt lở và biến động nguồn nước.

Qua kết quả khảo sát trên địa bàn TP. Cần Thơ, tại các khu vực trũng dọc kênh Quản Lộ – Phụng Hiệp, vùng phèn nhiễm mặn sông Nước Đục – Nước Trong và khu vực Cù Lao Dung, những thách thức này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đời sống và sinh kế của người dân. Do đó, đầu tư hạ tầng thủy lợi đồng bộ, gắn với chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng và sử dụng bền vững tài nguyên là yêu cầu cấp thiết.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

Dự án được đề xuất nhằm tăng cường khả năng chống chịu khí hậu của sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư nông thôn. Các nội dung chính gồm đầu tư, nâng cấp hệ thống đê bao, cống điều tiết, trạm bơm, công trình kiểm soát nguồn nước; kết hợp hỗ trợ chuyển đổi sinh kế phù hợp với điều kiện từng tiểu vùng. Đáng chú ý là định hướng hoàn thiện khoảng 45km đê bao khu vực Cù Lao Dung, đồng thời cải thiện khả năng chủ động cấp, tiêu nước tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Dự án còn bố trí vốn triển khai công tác chuyển đổi sinh kế, trong đó đầu tư chuyển đổi hệ thống canh tác phù hợp theo từng tiểu vùng, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất, nước), tạo ra giá trị gia tăng, thích ứng với các thách thức từ biến đổi khí hậu ở Khu vực trũng dọc kênh Quản Lộ – Phụng Hiệp, Khu vực phèn nhiễm mặn sông Nước Đục - Nước Trong và Khu vực cù lao ven sông Hậu.

Ông Christophe Pierre Crepin, Giám đốc Khu vực phụ trách Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Kinh tế Biển của Ngân hàng Thế giới phát biểu tại cuộc làm việc

Đa dạng hóa sinh kế, thúc đẩy các hoạt động sinh kế bền vững, dựa trên hệ sinh thái đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên và môi trường, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân, nâng cao thu nhập, nâng cao năng lực cán bộ ngành nông nghiệp và thu hút nhiều lao động trẻ ở lại địa phương.

Theo hồ sơ Dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 119,35 triệu USD, trong đó vốn vay IBRD dự kiến 75,45 triệu USD, viện trợ không hoàn lại dự kiến 8 triệu USD và vốn đối ứng khoảng 35,90 triệu USD. Đây là các số liệu ở bước chuẩn bị dự án, tiếp tục được hoàn thiện theo quy định và quá trình làm việc với nhà tài trợ.

Đơn vị tư vấn trình bày tiến độ triển khai và mục đích của Dự án

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ thông tin, đến nay thành phố đã có văn bản trình Bộ Tài chính thẩm định đề xuất khoản vay và khoản viện trợ không hoàn lại để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Các cơ quan liên quan đang phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Thế giới chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật và nội dung phát triển sinh kế.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ trao đổi với Đoàn công tác về yêu cầu và lộ trình hoàn thiện đề xuất khoản vay, phạm vi và quy mô dự án, cơ cấu nguồn vốn, hồ sơ chủ trương đầu tư và các yêu cầu về môi trường – xã hội; đồng thời xác định các nội dung cần Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Tài chính TP. Cần Thơ chia sẻ về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới

Lãnh đạo Sở Tài Chính cũng trình bày khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai các Dự án từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, như: về giá đất đền bù, bố trí tái định cư… còn khác nhau giữa các dự án do địa phương triển khai bằng vốn ngân sách.

Thành viên trong Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới mong muốn lãnh đạo TP. Cần Thơ phối hợp với lãnh đạo các tỉnh liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), để Dự án sớm triển khai. Những ý kiến của lãnh đạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Cần Thơ về tạo việc làm, sinh kế cho người dân trong vùng Dự án sẽ được Ngân hàng Thế giới quan tâm, thực hiện thông qua các giải pháp kỹ thuật của Dự án.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng cam kết tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới và các cơ quan trung ương; chủ động hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị nguồn lực đối ứng theo thẩm quyền, quan tâm đầy đủ các yêu cầu về môi trường, xã hội và tính bền vững của công trình, sinh kế sau đầu tư.