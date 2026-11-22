Sự kiện thu hút khoảng 500 đại biểu là nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các tổ chức quốc tế tham dự.

Công nghệ giúp giảm chi phí, tiết kiệm lao động, tài nguyên

Tại sự kiện, nhiều giải pháp cơ giới hóa, công nghệ số và thiết bị nông nghiệp hiện đại được vận hành, trình diễn trực tiếp trên đồng ruộng, giới thiệu quy trình sản xuất lúa từ gieo sạ, quản lý đồng ruộng, chăm sóc đến thu hoạch và xử lý phụ phẩm. Qua đó, giúp đại biểu và nông dân tiếp cận thực tế các tiến bộ khoa học, công nghệ, đánh giá khả năng ứng dụng vào điều kiện sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long.

Nông dân trình diễn các loại máy móc giúp giải phóng sức lao động cho con người. Ảnh: Vũ Châu

Điểm nhấn của chương trình là các giải pháp cơ giới hóa gieo sạ chính xác, gồm gieo sạ hàng, gieo sạ cụm kết hợp vùi phân bón. Các giải pháp này được tích hợp với khuyến nghị quản lý dinh dưỡng phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, hạn chế thất thoát, giảm số lần bón phân, tiết kiệm vật tư và chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng trình diễn ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất; hệ thống cảm biến mực nước kết nối ứng dụng số hỗ trợ theo dõi, quản lý nước tưới theo phương pháp tưới ướt– khô xen kẽ (AWD). Thiết bị định vị và lái tự động tích hợp trên máy kéo cũng được giới thiệu, góp phần nâng cao độ chính xác trong điều khiển, vận hành máy móc và thúc đẩy ứng dụng công nghệ nông nghiệp chính xác.

Máy móc giúp quy trình gieo sạ hiệu quả hơn. Ảnh: Vũ Châu

Đáng chú ý, chuỗi trình diễn sau thu hoạch cho thấy khả năng kết nối cơ giới hóa từ thu hoạch, thu gom đến xử lý và tái sử dụng rơm rạ. Các thiết bị xới, vùi rơm kết hợp chế phẩm sinh học và máy đảo trộn phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rơm tiếp tục hoàn thiện chuỗi xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

Sự kiện là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Ảnh: Vũ Châu

Thông qua các giải pháp này, rơm rạ sau thu hoạch không còn đơn thuần là phụ phẩm mà có thể trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ, quay trở lại phục vụ đồng ruộng. Đây là hướng đi thiết thực nhằm hạn chế tình trạng đốt rơm ngoài đồng, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và từng bước hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn.

Với các loại máy móc hiện đại, rơm rạ sau thu hoạch không còn đơn thuần là phụ phẩm mà có thể trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ, quay trở lại phục vụ đồng ruộng. Ảnh: Vũ Châu

Sự kiện là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đồng thời, mở rộng kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, thúc đẩy chuyển giao, nhân rộng những giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vũ Châu

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, ngành lúa gạo hiện không chỉ đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, mà còn phải giảm chi phí, tiết kiệm lao động, tài nguyên, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, khoa học, công nghệ và cơ giới hóa đồng bộ giữ vai trò quan trọng trong đổi mới phương thức sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, mục tiêu của cơ giới hóa không chỉ là đưa thêm máy móc ra đồng ruộng, mà quan trọng hơn là làm cho sản xuất lúa hiệu quả hơn; giúp nông dân giảm chi phí, giảm lao động nặng nhọc, nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập, đồng thời sử dụng tài nguyên tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan Trung ương, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ, gắn chuyển giao công nghệ với tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi và xây dựng vùng nguyên liệu.

Để cánh đồng tạo ra giá trị xanh, mang lại sự thịnh vượng cho người nông dân

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vũ Châu

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đề nghị TP. Cần Thơ cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần tạo ra những chuyển biến thực chất trong sản xuất, với ba yêu cầu trọng tâm: Công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn đồng ruộng và lấy lợi ích của người nông dân làm trung tâm. Mỗi tiến bộ kỹ thuật phải được đo bằng hiệu quả giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm phát thải và tăng thu nhập; Cơ giới hóa phải đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị. Để máy móc, công nghệ hiện đại không chỉ phục vụ một vài mô hình, mà có thể được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, đưa những kết quả trình diễn hôm nay trở thành các mô hình thực tiễn, có khả năng nhân rộng.

Cam kết đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và bà con nông dân trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nền sản xuất lúa gạo xanh, hiện đại, hiệu quả và bền vững, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng tin rằng, với truyền thống cần cù, sáng tạo của người nông dân và sức mạnh của khoa học, công nghệ, từ những cánh đồng đồng bằng sông Cửu Long, vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục nâng tầm giá trị.

Với máy móc công nghệ hiện đại và sự cần cù sáng tạo trong lao động, những cánh đồng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị xanh, mang lại sự thịnh vượng cho người nông dân. Ảnh: Vũ Châu

Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh, sự kiện hôm nay không chỉ được đo bằng số lượng máy móc được trình diễn, quan trọng hơn là bao nhiêu công nghệ được ứng dụng, bao nhiêu cánh đồng thay đổi phương thức sản xuất và bao nhiêu người nông dân thực sự được hưởng lợi. Hãy để mỗi cánh đồng không chỉ làm ra những hạt gạo chất lượng cao, mà còn tạo ra giá trị xanh, mang lại sự thịnh vượng cho người nông dân và đóng góp vào tương lai phát triển bền vững của đất nước.