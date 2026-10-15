TP. Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Sáng 15.10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Cần Thơ (Ban Chỉ đạo 515 thành phố), tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn.

120 hài cốt liệt sĩ an táng đợt này do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ CHQS TP. Cần Thơ và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai (TP. Cần Thơ).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo 515 quốc gia - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; cùng lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo TP. Cần Thơ…

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo Quân khu 9 tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý, đọc lời điếu tại buổi lễ

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lýbày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ xin thay mặt nhân dân cả nước và gia đình các Anh hùng liệt sĩ nguyện chăm sóc, giữ gìn chu đáo các phần mộ.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 thành phố phối hợp với các ngành chức năng tích cực tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát đã phát hiện tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh vẫn còn sót lại hài cốt liệt sĩ.

Cần Thơ tổ chức truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ. Đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ; hôm nay tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ.

Đội nghi thức thực hiện hạ huyệt, đưa các Anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ

Trong thời gian tới, TP. Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn. Tổ chức tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ, để đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng đội.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.