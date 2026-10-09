TP. Cần Thơ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch

Quang cảnh buổi họp báo quý III của UBND TP. Cần Thơ

Ngày 8/10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức họp báo quý III, cung cấp thông tin về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính TP. Cần Thơ, điểm sáng trong 9 tháng qua là công tác giải ngân vốn đầu tư công, trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 30/9 đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 58,1% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; kết quả giải ngân vốn kéo dài là hơn 1.127 tỷ đồng, đạt hơn 30,7% số vốn kéo dài.

Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ Nguyễn Phú Lộc Thành thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ trong 9 tháng qua

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 198,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 49,5% kế hoạch.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng; năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp được cải thiện. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực duy trì đà tăng.

Về du lịch, Thành phố ước đón 11.7 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 95% kế hoạch. Tổng doanh thu từ du lịch tại thành phố đạt 10.280 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch.

Đại diện các cơ quan báo chí đặt nội dung trao đổi với lãnh đạo TP. Cần Thơ

Thời gian qua, TP. Cần Thơ cấp mới cho 3.253 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 22.764 tỷ đồng, giảm hơn 3% về số lượng doanh nghiệp và tăng hơn 18,6% về vốn so cùng kỳ. Song song đó có 631 doanh nghiệp giải thể.

Thành phố thu hút mới 36 dự án; trong đó, có 32 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 38.950 tỷ đồng; 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 35,22 triệu USD.

Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố có 311 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 280.046 tỷ đồng; 303 dự án đầu tư trong nước trong khu công nghiệp tổng vốn đầu tư đăng ký trong nước hơn 142.494 tỷ đồng và có 126 dự án FDI, tổng vốn đầu tư khoảng 7.16 tỷ USD.

Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân thông tin với các cơ quan báo chí về lĩnh vực xây dựng

Đến 30/9/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao là 21.634 tỷ đồng, đạt hơn 80,4% dự toán Trung ương và hơn 80,2% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách đến 30/9 là 40.903 tỷ đồng, đạt hơn 61% dự toán HĐND thành phố giao.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống Nhân dân được quan tâm; Công tác Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giao nhận, quân chặt chẽ đạt 100% chỉ tiêu, tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2026 giảm cả 3 tiêu chí.

Tập trung mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Các nội dung báo chí nêu lần lượt được lãnh đạo sở, ngành và lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cung cấp đầy đủ đến các cơ quan báo chí

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí đặt các câu hỏi về các lĩnh vực xây dựng, y tế, giáo dục…

Liên quan các nội dung báo chí nêu, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần “nói đi đôi với làm, trả lời đi đôi với xử lý”. Không để tình trạng báo chí phản ánh một vấn đề, cơ quan chức năng trả lời là “đang kiểm tra”, “đang rà soát”.... Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải giải quyết. Nếu vượt thẩm quyền thì phải chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể, rà soát từng ngành, từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu; không đánh giá chung chung mà phải xác định rõ nguyên nhân, giải pháp và trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận cuộc họp báo

Tập trung cao nhất cho giải ngân đầu tư công. Thành phố phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà đầu tư; đồng hành nhưng phải đúng quy định pháp luật. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, đất đai, quản lý tài sản công, nhất là những vấn đề có tác động trực tiếp đến các dự án trọng điểm và quyền lợi của người dân.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ còn nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là những động lực quan trọng cho tăng trưởng trong thời gian tới. Đồng thời, chăm lo tốt hơn nữa đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công;giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an ninh mạng.