TP Cần Thơ tập huấn pháp luật cho 1.700 đại biểu vùng DTTS

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở đã tổ chức 20 hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại 20 xã, phường, với 1.700 đại biểu tham dự. Đại biểu gồm tuyên truyền viên, người có uy tín và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Đây là những người gần dân, hiểu dân, có vai trò cầu nối đưa chủ trương, chính sách và pháp luật đến từng phum, sóc.

Chủ động phòng ngừa tảo hôn từ cộng đồng

Một trong những vấn đề được TP Cần Thơ quan tâm trong công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến việc thực hiện quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số, cơ hội học tập và tương lai của trẻ em.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền tại 6 xã, phường trọng điểm, thu hút 690 đại biểu. Các hoạt động tập trung vào nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ DTTS và tuyên truyền viên - những đối tượng có vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, hành vi và lan tỏa thông điệp đến gia đình, cộng đồng.

Thông qua tuyên truyền, đồng bào DTTS được nâng cao hiểu biết về quy định pháp luật, những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe sinh sản, sức khỏe thế hệ tương lai và sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc chú trọng truyền thông tại các địa bàn trọng điểm cũng góp phần đưa công tác phòng ngừa đến đúng nhóm đối tượng, thay vì chỉ dừng lại ở những hoạt động phổ biến chung.

TP Cần Thơ chú trọng tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, người có uy tín. Ảnh Đình Tuyến.

Gắn tuyên truyền pháp luật với gìn giữ bản sắc văn hóa

Song song với phổ biến pháp luật, Cần Thơ triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và những người trực tiếp tham gia gìn giữ, truyền dạy ngôn ngữ của cộng đồng.

Cụ thể, 7 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc được tổ chức cho 525 học viên là bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp, khu vực có đồng bào DTTS. Đây là lực lượng trực tiếp nắm bắt tình hình địa bàn, kết nối chính quyền với người dân và triển khai các chủ trương, chính sách tại cộng đồng.

Phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền viên trong việc đưa chủ trương, chính sách và pháp luật đến gần hơn với đồng bào DTTS. Ảnh Đình Tuyến.

Đáng chú ý, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 644 người tham gia giảng dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa tại các chùa, Salatel, nhà văn hóa và trường học ngoài công lập.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ngôn ngữ dân tộc mà còn tạo điều kiện gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa của các cộng đồng DTTS. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS thông qua việc nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng dạy tại cơ sở. Ảnh Đình Tuyến.

Trong những tháng cuối năm 2026, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện chuyên đề “Dân tộc và Phát triển”, tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2027.

Từ việc bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên, phát huy vai trò người có uy tín đến nâng cao nhận thức pháp luật và gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc, các hoạt động đang góp phần tạo chuyển biến trong đời sống vùng đồng bào DTTS tại Cần Thơ. Khi pháp luật được truyền tải bằng những hình thức phù hợp với văn hóa, phong tục và đặc điểm từng cộng đồng, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, cùng xây dựng địa phương ổn định, tiến bộ và phát triển.