Theo báo cáo, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của TP Cần Thơ đến ngày 25/11/2026 đạt 12.723.247 triệu đồng/19.069.531 triệu đồng, tương đương 66,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong khi thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng vốn cần giải ngân vẫn còn lớn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc biệt là các chủ đầu tư, tập trung thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

TP Cần Thơ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong tháng cuối của năm.

Tại công văn ngày 27/11/2026 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần được ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tập trung thi công các công trình, dự án theo tiến độ cam kết. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiến độ hàng tuần, hàng tháng; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những điểm nghẽn ảnh hưởng đến quá trình triển khai, bảo đảm các công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật tiến độ từng công trình, dự án; triển khai ngay những giải pháp phù hợp, khả thi để đẩy nhanh khối lượng thực hiện. Các chủ đầu tư phải đánh giá khả năng hoàn thành công trình, ước khối lượng thực hiện và giải ngân đến cuối năm 2026, gửi báo cáo về Sở Tài chính chậm nhất ngày 30/11.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc tiến độ; tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, tham mưu giải pháp cho thời gian còn lại, báo cáo UBND TP Cần Thơ chậm nhất ngày 2/12.

Áp lực giải ngân vốn đầu tư công tại Cần Thơ hiện tập trung ở một số dự án còn vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công. Đây là những yếu tố cần sớm được tháo gỡ để tạo chuyển biến về tiến độ trong những tuần cuối năm.

Tại Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7), toàn dự án có 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng đã được phê duyệt phương án bồi thường. Tuy nhiên, đến tháng 10/2026, vẫn còn 16 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, với tổng kinh phí hơn 113 tỉ đồng.

Trong khi đó, Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) đã có chuyển biến tích cực sau quá trình tháo gỡ khó khăn về thủ tục. Công trình hiện đạt khoảng 90% tiến độ xây dựng, duy trì thi công liên tục. Sở Y tế TP Cần Thơ đặt mục tiêu đưa bệnh viện vào vận hành chính thức trong tháng 1/2027.

Trước đó, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, cho biết giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Trung ương. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố triển khai các nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Theo đó, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình duyệt các dự án mới thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn khi đủ điều kiện. Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố điều chỉnh vốn linh hoạt theo nguyên tắc “vốn không chờ công trình, khối lượng không đợi chờ vốn”, bảo đảm nguồn lực được phân bổ phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành chức năng tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Với tỷ lệ giải ngân mới đạt 66,72% trong khi thời gian thực hiện còn lại rất ngắn, việc đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ mặt bằng đến tăng tốc thi công đang là yêu cầu cấp thiết đối với TP Cần Thơ nhằm tận dụng tối đa nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu năm 2026.