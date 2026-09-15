TP Cần Thơ nghiên cứu 2 vị trí đặt trung tâm hành chính mới

Hai phương án được đề xuất đặt trung tâm hành chính mới của TP Cần Thơ

Ngày 15-9, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo dự thảo quy hoạch được trình bày tại hội nghị, trung tâm hành chính mới của TP Cần Thơ được đề xuất nghiên cứu với 2 vị trí. Trong đó, phương án 1 thuộc khu trung tâm Văn hóa Tây Đô (ven sông Cần Thơ). Vị trí này được đánh giá có ưu điểm nằm tại khu vực trung tâm thành phố hiện hữu, kết nối quốc lộ 91B, sông Cần Thơ, tương đối cân bằng trong cấu trúc lãnh thổ thành phố sau sáp nhập.

Với phương án 2, trung tâm hành chính được đề xuất đặt tại khu vực phía Nam đường Vành đai phía Tây. Vị trí trên được đánh giá cao về dư địa không gian phát triển rộng, quỹ đất trống nhiều, chủ yếu là đất nông nghiệp và tương đối gần với vùng lõi đô thị Cần Thơ hiện hữu.

Khu vực ven sông Cần Thơ, 1 trong 2 phương án được đề xuất đặt trung tâm hành chính mới của TP Cần Thơ

Theo dự thảo quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, TP Cần Thơ xác định 4 mục tiêu phát triển: trở thành trung tâm vùng về kinh tế biển; trung tâm công nghệ nông nghiệp; trung tâm dịch vụ quốc tế, nhất là chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, đào tạo và logistics; đô thị sông nước đặc sắc, hình mẫu phát triển đô thị sinh thái của vùng ĐBSCL.

Trong đó, không gian phát triển được định hình trên mô hình 2 cực - 2 hành lang Đông Tây - 3 hành lang Bắc Nam và phân thành 6 phân vùng phát triển.

Trước đó, trung tâm hành chính TP Cần Thơ được đề xuất nghiên cứu, lấy ý kiến với 4 phương án, gồm: Trung tâm văn hóa Tây Đô, phía Bắc đường vành đai phía Tây, hai bên đường vành đai phía Tây nối dài và khu đô thị Ngã Bảy.