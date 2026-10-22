TP Cần Thơ nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số

Khen thưởng các cá nhân trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chiều 22/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quản lý chất lượng năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027.

Dự hội nghị có bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT; Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; các trường THPT, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Nhiều kết quả tích cực trong quản lý chất lượng giáo dục

Năm học 2025 - 2026, công tác Quản lý chất lượng giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả khả quan. Ngành Giáo dục thành phố tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả kỳ thi góp phần phản ánh chất lượng dạy học, ôn tập và những chuyển biến trong việc phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Công tác thi chọn học sinh giỏi các cấp và tuyển sinh vào lớp 10 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, khách quan. Đội tuyển học sinh giỏi thành phố đạt nhiều giải thưởng tại kỳ thi cấp quốc gia; kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố cũng ghi nhận nhiều học sinh xuất sắc ở bậc THCS và THPT.

Cùng với đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm. Tính đến hết năm học 2025 - 2026, TP Cần Thơ có 1.141 trường công lập, trong đó 754 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 66,08%.

Trong quản lý văn bằng, chứng chỉ, ngành Giáo dục thực hiện các quy định theo hướng chặt chẽ, đúng quy định. Chuyển đổi số tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, với 100% hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ hài lòng của cha mẹ học sinh, học sinh và sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công đạt 92,93%, cho thấy sự ghi nhận tích cực của người dân đối với chất lượng phục vụ.

Quan tâm giáo dục dân tộc, bảo đảm cơ hội học tập

Công tác Giáo dục dân tộc tiếp tục được triển khai với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ huy động học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) đến trường đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ huy động ở bậc tiểu học đạt 99,17%, THCS đạt 99,54%, THPT đạt 85,91%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi đạt 92%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 96%.

Mạng lưới trường, lớp dạy tiếng DTTS được duy trì và phát triển. Toàn thành phố có 141 trường dạy tiếng Khmer với 48.016 học sinh, 1.766 lớp; trong đó có 13 trường PTDTNT với 4.323 học sinh. Đối với tiếng Hoa, có 5 trường ngoài công lập và 1 trường công lập tổ chức giảng dạy, với 2.479 học sinh, 79 lớp. Đội ngũ giảng dạy gồm 239 giáo viên tiếng Khmer và 59 giáo viên tiếng Hoa.

Cơ sở vật chất giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là tại các trường PTDTNT và điểm trường vùng khó khăn. Có 47/103 xã, phường triển khai dạy tiếng Khmer, góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS.

Các chính sách hỗ trợ người học được thực hiện đầy đủ, kịp thời cho 156.644 học sinh, với tổng kinh phí 500,882 tỷ đồng. Riêng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP hỗ trợ 8.581 học sinh, với kinh phí 65,606 tỷ đồng và 397.117 kg gạo.

Công tác nuôi dưỡng, quản lý học sinh tại các trường PTDTNT được triển khai toàn diện. 100% trường PTDTNT tổ chức bếp ăn tập thể, chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập, hướng nghiệp và giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết DTTS tiếp tục được chú trọng. Tiếng Khmer được giảng dạy từ tiểu học đến THPT theo chương trình của Bộ GD&ĐT; tiếng Hoa được tổ chức giảng dạy tại các trường theo quy định. Ngành Giáo dục đồng thời tổ chức thi học sinh giỏi tiếng Khmer, cấp chứng nhận tiếng Khmer lớp 12 và lồng ghép giáo dục văn hóa dân tộc trong nhà trường.

Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục TP Cần Thơ xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, ngành sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tổ chức; tập huấn cho học sinh, giáo viên và cán bộ tham gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được chú trọng nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn trong các khâu tổ chức thi.

Công tác thi chọn học sinh giỏi tiếp tục được đổi mới từ cấp địa phương đến cấp quốc gia và các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế. Ngành đặt yêu cầu bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khách quan, minh bạch, đánh giá đúng năng lực học sinh; thực hiện nghiêm quy chế và quy định pháp luật ở tất cả các khâu.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thành phố sẽ triển khai tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo quy định. Hoạt động đánh giá được định hướng theo hướng thực chất, liên tục, dựa trên dữ liệu; lấy cải tiến chất lượng làm trọng tâm, sử dụng kết quả đánh giá để xác định những hạn chế và ưu tiên giải pháp khắc phục.

Ngành Giáo dục cũng tập trung tham mưu huy động, bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026 - 2030. Việc phân bổ nguồn lực gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phân quyền, phân cấp, ưu tiên khắc phục những hạn chế, thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Trong lĩnh vực quản lý văn bằng, chứng chỉ, thành phố sẽ tăng cường quản lý, đẩy nhanh số hóa dữ liệu, chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ triển khai văn bằng số, chứng chỉ số. Công tác quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài được chú trọng, đồng thời tăng cường phòng, chống việc làm giả, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và liên thông.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định công khai tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT; triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế theo kế hoạch, tham mưu bảo đảm nguồn lực thực hiện các đề án đánh giá diện rộng.

Với những nhiệm vụ trọng tâm được xác định, ngành Giáo dục TP Cần Thơ hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng kết quả đánh giá làm cơ sở cải tiến chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.