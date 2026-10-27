TP Cần Thơ: Khởi công xây dựng công trình đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2

Theo dự án được phê duyệt, công trình đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 có chiều dài khoảng 5,3 km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền; điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bông Vang, điểm cuối tại khu vực tiếp giáp dự án Trung tâm thương mại Phong Điền và vuốt nối vào đường hiện hữu.

Đồng chí Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ phát biểu.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài bảo đảm mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 34m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên; tổng mức đầu tư khoảng 1.597 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Dự án đường Nguyễn Văn Cừ đã được TP Cần Thơ quan tâm đầu tư từ nhiều năm trước, nhưng do điều kiện nguồn lực trong từng thời kỳ, công trình được triển khai theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch, năng lực khai thác của tuyến đường vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch của khu vực.

Phối cảnh đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2.

“Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của nhân dân. Đặc biệt, tuyến đường sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn từ khu vực đô thị trung tâm đến các điểm du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất và kinh doanh tại Phong Điền; góp phần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân”, đồng chí Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ nhấn mạnh.