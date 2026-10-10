TP. Cần Thơ: Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Festival Lúa gạo 2026

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên gợi mở các nội dung để các đại biểu trao đổi góp ý về công tác tổ chức Festival Lúa gạo 2026

Chiều 9/10, tại Hội trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành và các đơn vị liên quan đến công tác tổ chức sự kiện Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 (Festival Lúa gạo 2026).

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, mặc dù thời gian chuẩn bị sự kiện Festival Lúa gạo 2026 không nhiều. Nhưng đây là sự kiện quan trọng của thành phố, có lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung ương và khách quốc tế tham dự. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức còn khoảng 40 ngày, do đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức, các sở, ngành liên quan từ nay cần tập trung, hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch, nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, chu đáo, chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung và khẩn trương hoàn thành công việc đã được phân công, bảo đảm việc tổ chức Festival Lúa gạo 2026 thành công

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, sự kiện là dịp để quảng bá hình ảnh con người của vùng đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đồng thời còn là dịp quảng bá, giới thiệu ngành hàng lúa gạo, sản phẩm lúa gạo Việt Nam, đặc biệt là các mô hình sản xuất tiên tiến, hiện đại, xanh, phát thải thấp đang triển khai tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, sự kiện quan trọng và rất cần thiết cho vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Từ ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các thành viên, các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ, tập trung, khẩn trương hoàn thành các nội dung, công việc được giao. Trong đó, tập trung việc hoàn thành kịch bản, các bản thiết kế con đường lúa gạo, không gian trưng bày, công tác hậu cần… Các đơn vị có kế hoạch chi tiết hoàn thành nội dung công việc theo nguyên tắc “rõ người rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; có vướng mắc báo cáo ngay để xử lý, vì thì thời không còn nhiều.

Các đại biểu góp ý cho công tác chuẩn bị tổ chức Festival Lúa gạo 2026

Tại cuộc làm việc, các đại biểu góp ý đơn vị thực hiện sự kiện cần mời thêm các chuyên gia đầu ngành về lúa gạo, góp ý cho kịch bản, bảo đảm từ nội dung, hình ảnh sử dụng cho sự kiện vừa hay, đúng, đủ, phù hợp với không gian, thời gian, bối cảnh ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Bố trí lại không gian trưng bày các gian hàng, nơi giữ xe, bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhất là các gian hàng phục vụ đồ ăn, thức uống, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Festival lúa gạo 2026, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị đang chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra. Tổng hợp dự toán kinh phí các hoạt động tổ chức Festival của các sở, ngành được phân công tham mưu thực hiện Festival, để trình Sở Tài chính thẩm định.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy phát biểu

Công tác chuẩn bị các nội dung họp báo, Khai mạc, Hội thảo, Hội thi, trình diễn, tham quan du lịch, trong đó, dự kiến ngày 21/9 tổ chức Họp báo thông tin về Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 (Festival Lúa gạo 2026).

Trong chuỗi sự kiện Festival lúa gạo lần này có 2 hội thảo lớn, gồm: Hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hoá và phát thải thấp” và Hội thảo: “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo Giá trị, vươn tầm Quốc tế”. Hiện đã hoàn chỉnh nội dung hội thảo theo ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bảng thiết kế sân khấu theo phong cách truyền thống phục vụ cho đêm khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 được nhiều đại biểu đồng tình

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và các đại biểu xem bảng thiết kế sân khấu và kịch bản chương trình

Ngoài ra, các đơn vị liên quan đang khẩn trương chuẩn bị các hội thi Nghệ thuật từ lúa gạo, Hương vị hạt ngọc Việt, Sáng tạo lĩnh vực lúa gạo… Song song đó, các đơn vị phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) rà soát công tác tổ chức trình diễn cơ giới hóa trong sản xuất lúa; bố trí, trang trí không gian phục vụ hoạt động trình diễn.

Đặc biệt, Ban tổ chức đang tập trung chuẩn bị xây dựng con đường lúa gạo, các khu trưng bày, triển lãm. Công tác chuẩn bị 25.000 chậu lúa phục vụ trang trí Festival Lúa gạo 2026.

Với công tác này, đang tập trung chăm sóc và điều tiết giữ mực nước trong chậu hợp lý, kết hợp phòng ngừa sâu đục bẹ, muỗi hành, giúp lúa đẻ nhánh tốt nhất để đảm bảo số chồi/bụi đạt theo kế hoạch.