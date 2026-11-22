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Đại biểu dự lễ khai mạc.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhấn mạnh vai trò trung tâm của Cần Thơ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình, năng động và mang đậm bản sắc văn hóa sông nước Nam Bộ. Sau khi được mở rộng trên cơ sở hợp nhất TP.Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, không gian phát triển và không gian văn hóa của thành phố càng thêm phong phú, đa dạng, hội tụ những giá trị đặc sắc của các vùng đất và cộng đồng dân tộc.

Một trong những tiết mục tại đêm khai mạc.

Theo Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, văn hóa Khmer Nam Bộ là một bộ phận quan trọng, góp phần làm nên sự phong phú, độc đáo và sức hấp dẫn của bản sắc văn hóa TP.Cần Thơ. Đây không chỉ là di sản quý báu của đồng bào Khmer mà còn là tài sản văn hóa chung, cần được trân trọng, gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Lễ hội Oóc Om Bóc là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, gắn liền với tín ngưỡng dân gian, đời sống lao động và khát vọng bình an, no ấm của người dân.

Lung kinh những chiếc ghe Cà Hâu hai bên bờ sông Maspéro.

Lực lượng CSGT tuần tra trên sông đảm bảo an ninh, an toàn

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP.Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 21 - 24/11 với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, hứa hẹn mang đến cho nhân dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị như: Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu; Lễ Cúng Trăng... Điểm nhấn nổi bật là Giải Đua ghe Ngo TP.Cần Thơ mở rộng với sự tham gia của 84 đội ghe nam, nữ - số lượng đội đăng ký đông nhất từ trước đến nay.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà còn trở thành ngày hội chung của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố, góp phần tăng cường sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau.