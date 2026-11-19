Quang cảnh buổi họp mặt nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Tại buổi họp mặt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và ôn lại truyền thống tốt đẹp, tôn vinh những giá trị di sản quý báu, cùng nhau nhìn nhận trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới.

Các đoàn viên, thanh niên tham quan không gian trưng bày

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng TP. Cần Thơ phối hợp với các nhà sưu tập tổ chức trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng hơn 200 hiện vật, cổ vật, nhằm tái hiện một phần dấu ấn lịch sử, văn hóa và đời sống của cộng đồng ba dân tộc Việt – Hoa – Khmer ở TP. Cần Thơ vào khoảng thế kỷ XX.

Trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng TP. Cần Thơ diễn ra từ ngày 19-25/11/2026.

Bảo tàng TP. Cần Thơ trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng hơn 200 hiện vật, cổ vật

Trưng bày chuyên đề giúp khách tham quan trải nghiệm kết nối với quá khứ một cách sinh động, tạo những giá trị cảm xúc sâu sắc về đời sống văn hóa truyền thống, qua đó cũng thấy sự giao thoa, tiếp biến văn hoá của cộng đồng dân tộc trong đời sống đương đại. Đồng thời, bồi đắp tâm hồn cho các thế hệ trẻ biết trân quý giá trị di sản văn hóa truyền thống và tiếp tục phát huy trong thời đại mới.

Lãnh đạo Bảo tàng TP. Cần Thơ tiếp nhận các hiện vật do các nhà sưu tập trao tặng

Nhân buổi họp mặt, Bảo tàng thành phố đã tiếp nhận hơn 200 tư liệu, hiện vật, cổ vật do các nhà sưu tập đồng nghiệp trao tặng.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của các nhà sưu tập trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ trao tặng giấy khen dành cho nhà sưu tập, các cá nhân và tập thể.