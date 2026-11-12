TP Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục.

Đây là dịp đặc biệt để tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động - những người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Tham dự buổi họp mặt có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; cùng lãnh đạo UBND thành phố, các ban xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo và cán bộ ngành Giáo dục đã nghỉ hưu.

Quang cảnh buổi lễ.

Đại biểu dự lễ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những thành tựu ngành Giáo dục thành phố đạt được trong năm 2026, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngành đã chủ động sắp xếp mạng lưới trường lớp, duy trì ổn định hoạt động dạy và học; giữ vững vị thế giáo dục chất lượng cao, giáo dục mũi nhọn trong tốp đầu khu vực ĐBSCL, với nhiều giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT tiếp tục duy trì ở mức cao.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá cao những chuyển biến trong cải cách hành chính, triển khai học bạ số, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục STEM; đồng thời ghi nhận nỗ lực chăm lo giáo dục học sinh vùng dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật. Những kết quả này thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và sự tận tụy của hơn 33.000 nhà giáo trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị ngành Giáo dục tập trung thực hiện 4 lĩnh vực đột phá chiến lược: Nâng cao năng lực hội nhập, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; Nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi vào năm 2028; Đẩy mạnh ứng dụng AI, STEM và chuyển đổi số, hướng đến mô hình “Trường học hạnh phúc - thông minh - nhân văn”; Gắn kết giáo dục phổ thông với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng.

Thành phố cam kết đồng hành, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ và tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm cống hiến.

Tặng hoa, quà lưu niệm tri ân nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành; đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Trần Thị Huyền, trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, giáo dục đứng trước những yêu cầu ngày càng cao, những thời cơ lớn lao cùng không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn, nhưng đồng thời phải gìn giữ những giá trị làm nên cốt cách nhà giáo: sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học trò.

Với niềm tin và trách nhiệm, ngành GD&ĐT thành phố quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn, tận tâm với nghề; đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo môi trường học tập an toàn, nhân văn, khơi dậy tiềm năng và khát vọng của mỗi học sinh. Toàn ngành sẽ nỗ lực thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà các cấp Đảng, chính quyền và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc...

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân.

Trao tặng Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đóng góp của đội ngũ nhà giáo, dịp này, Ban tổ chức buổi họp mặt trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 21 thầy cô giáo; 4 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục; Sở GD&ĐT tặng hoa, quà lưu niệm tri ân các nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ.