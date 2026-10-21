TP. Cần Thơ hoàn thành công tác tìm kiếm, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 21/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh hài cốt liệt sĩ thành phố (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Theo Ban chỉ đạo 515, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và Chiến dịch 500 ngày đêm được các cấp, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: “Có được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo 515 thành phố và của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường; tinh thần, trách nhiệm cao của các tổ, đội chuyên môn, của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố”.

Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ cho biết, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình; thực hiện chặt chẽ quy trình tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin hài cốt liệt sĩ; hai đội đã khảo sát 12 điểm trên địa bàn 8 xã, phường (Trường Long Tây, Mỹ Tú, Lâm Tân, Phú Hữu, Phong Điền, Thới Lai, Đông Phước, Ngọc Tố); tổ chức hội thảo xác định thông tin hài cốt liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ vượt tiến độ về thời gian để hoàn thành kế hoạch

Đến nay đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ (trong đó, Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập 4 hài cốt liệt sĩ; Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ quy tập 154 hài cốt liệt sĩ); tổ chức 2 đợt Lễ viếng, truy điệu và an táng 158 hài cốt liệt sĩ đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định.

Đối với công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, đến nay, đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 17 nghĩa trang liệt sĩ, đã khai quật 5.038 mộ, lấy 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; bàn giao 3.784 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội đúng quy định; hiện tại đang lưu trữ 338 mẫu hài cốt liệt sĩ. Các dị vật phát hiện khi lấy mẫu được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ luôn bảo đảm đúng quy trình, quy định

Các Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ luôn thực hiện tốt công tác quán triệt các văn bản quy định về Quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy định.

Về nhiệm vụ thu mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thu mẫu không phân biệt địa giới hành chính. Kết quả, qua 2 đợt thu mẫu, đã thu nhận 3.562 mẫu sinh phẩm; còn 83 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa thu nhận.

Song song đó, đến nay Sở Nội vụ TP. Cần Thơ xác định được 9 trường hợp hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN từ kết luận của Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam báo tin đến thân nhân liệt sĩ. Xác định 22 trường hợp hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tổ chức 2 đợt Lễ viếng, truy điệu và an táng 158 hài cốt liệt sĩ đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định

Ngoài ra, đề nghị Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 04 mẫu đối chứng của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hướng dẫn việc lấy mẫu đối chứng để giám định ADN cho 54 trường hợp thân nhân liệt sĩ biết một phần thông tin hoặc chưa biết thông tin.

Thực hiện cập nhật mã định danh nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo mỗi nghĩa trang có một mã định danh thống nhất, phục vụ công tác quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2027, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ, nhận định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện...

Tuy nhiên, nhân chứng biết thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít; địa hình có nhiều thay đổi; cán bộ tiếp nhận thông tin chưa có kinh nghiệm nên còn lúng túng trong xử lý, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ…

Sở Nội vụ TP. Cần Thơ đã thực hiện xác định được 9 trường hợp hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Ảnh: Phạm Trung

Trước những khó khăn trên, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ nhận định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Do đó, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất, tiếp tục ưu tiên nguồn lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng quy trình, chính xác, tuyệt đối an toàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; trong đó, công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên và liên tục với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả; tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng thời đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, hình thức, thiếu trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tăng cường công tác giáo dục đến mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thanh niên có nhận thức sâu sắc, ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phạm Trung

Bảo đảm phương tiện, trang bị, vật chất, cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; tăng cường công tác giáo dục, quán triệt để mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc, ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ này, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ trân trọng, tận tụy, chu đáo trong từng khâu, từng bước, tuyệt đối tránh biểu hiện làm qua loa, hình thức và thiếu trách nhiệm.

Đồng thời tăng cường công tác rà soát, khảo sát các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các địa phương, các địa điểm có nghĩa trang tạm trên địa bàn, nơi có những trận đánh tại địa phương để tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố thời gian qua.