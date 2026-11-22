Việc triển khai mô hình “Sổ tay công dân số” tại TP Cần Thơ giúp người dân dễ dàng nắm bắt quy trình sử dụng các dịch vụ số (ảnh minh họa).

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tổng số 280 nhiệm vụ Trung ương giao, TP Cần Thơ đã hoàn thành 177 nhiệm vụ.

Đối với 147 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo thành phố giao, có 53 nhiệm vụ hoàn thành, 56 nhiệm vụ thường xuyên và 38 nhiệm vụ có thời hạn đang triển khai. Trong đó, vẫn còn những nhiệm vụ quá hạn cần tập trung xử lý.

Đáng chú ý, tính đến ngày 15/11/2026, công tác giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 348,504 tỉ đồng, tương đương 63,30% dự toán.

Về hạ tầng và dữ liệu số, kho dữ liệu dùng chung của thành phố đã tích hợp 11 phân hệ với hơn 270 triệu dòng dữ liệu. Mức độ hài lòng của người dân đạt 95,55%.

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 20/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, thành phố đã khắc phục 17/17 điểm thiếu điện tại các cơ quan, cơ sở ưu tiên; công bố danh mục 6 thủ tục hành chính trọng tâm để tái cấu trúc quy trình.

Thành phố cũng triển khai 5 khóa học kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Đến ngày 18/11/2026, có 24.214 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành học tập.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, thành phố đã phê duyệt 164/164 hồ sơ cấp độ an toàn thông tin; cả 10 hệ thống thông tin cấp độ 3 đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc họp chỉ ra các hạn chế liên quan tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chất lượng báo cáo, sự thống nhất số liệu và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Việc chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành cùng những khó khăn về hạ tầng, nhân lực và kinh phí tiếp tục là các vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

Từ nay đến cuối năm 2026, TP Cần Thơ tập trung hoàn thiện quy chế làm việc của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, thống nhất đầu mối phối hợp, tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Mục tiêu là nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, khắc phục tình trạng phối hợp thiếu đồng bộ, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả thực chất.