Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng nay, nhiều nhóm sinh viên, người lao động tại một số đơn vị trên địa bàn TP. Cần Thơ đến tham quan Bảo tàng TP. Cần Thơ

Trước khi vào tham quan Bảo tàng, đoàn đến thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Bảo tàng TP. Cần Thơ phối hợp với một số nhà sưu tập, cá nhân trong và ngoài thành phố tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”

Không gian trưng bày chuyên đề "Hoài Niệm" - nơi trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 200 di vật, cổ vật, nhằm tái hiện một phần dấu ấn lịch sử, văn hóa và đời sống của cộng đồng ba dân tộc Việt – Hoa – Khmer ở TP. Cần Thơ vào khoảng thế kỷ XX

Nhiều gia đình trẻ đưa các bạn nhỏ đến tham quan không gian trưng bày "Hoài Niệm"

Những món đồ xưa cũ mà gia đình Việt nào ở Nam bộ đều sử dụng qua, như: tivi, cù lao, dụng cụ làm bánh in và tờ phiếu mua hàng hóa

Trong không gian trưng bày, Bảo tàng TP. Cần luôn bố trí cây xanh là xanh hóa không gian trưng bày "Hoài Niệm"

Một bạn gái trải nghiệm may đồ bằng chiếc máy may đạp chân

Trong không gian trưng bày "Hoài Niệm", bên cạnh các di vật đều có mã QR để du khách tham quan quét, tìm hiểu thông tin

Bộ nhạc ngũ âm, của người Khmer được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. Nhạc Ngũ âm là nhạc truyền thống của đồng bào Khmer, trình diễn trong các dịp lễ tại chùa và sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống như Chôl Chnăm Thmây, Sen Đôn ta, Óoc Om Bóc…

Mỗi hiện vật trưng bày không chỉ đơn thuần là một “nhân chứng” mà còn mang theo hơi thở và cảm xúc của một thời đã qua, gợi cho người xem với bao hoài niệm, rồi bất chợt nhớ về những ký ức thân thương đã gửi lại thời gian

Trưng bày chuyên đề giúp khách tham quan trải nghiệm kết nối với quá khứ một cách sinh động, tạo những giá trị cảm xúc sâu sắc về đời sống văn hóa truyền thống, qua đó cũng thấy sự giao thoa và tiếp biến văn hoá của cộng đồng dân tộc trong đời sống đương đại. Đồng thời, bồi đắp tâm hồn cho các thế hệ trẻ biết trân quý giá trị di sản văn hóa truyền thống và tiếp tục phát huy trong thời đại mới