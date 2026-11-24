Ngày 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, TP. Cần Thơ trọng thể tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ (phường Bình Thủy) và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tham dự lễ dâng hương có ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng – những người có công dựng nước và đặt nền móng cho lịch sử, văn hóa dân tộc. Nghi thức dâng hương thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn hướng về cội nguồn, trân trọng những giá trị được cha ông gìn giữ và trao truyền.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Từ buổi đầu dựng nước, các Vua Hùng đã đặt nền móng cho những giá trị văn hóa đầu tiên của cộng đồng người Việt, hình thành phong tục, tập quán, nếp sống và tinh thần đoàn kết dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những giá trị ấy tiếp tục được các thế hệ kế thừa, vun đắp, trở thành mạch nguồn văn hóa, tạo nên bản sắc và sức sống của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được hun đúc qua các thời kỳ đã trở thành nền tảng quan trọng để dân tộc Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bảo vệ độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước. Việc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vì vậy không chỉ là hoạt động tri ân mà còn góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ truyền thống, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bến Ninh Kiều.

Tiếp đó, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Ninh Kiều, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Tư tưởng của Người về vai trò của văn hóa, đặc biệt là quan điểm "văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Ninh Kiều.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, TP. Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú, tạo không gian để người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Thông qua các hoạt động tưởng niệm và tôn vinh giá trị văn hóa, TP. Cần Thơ tiếp tục khẳng định quyết tâm gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.