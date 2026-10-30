TP Cần Thơ công bố quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy các trường cao đẳng

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quyết định.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Văn Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố; bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, trường cao đẳng… trên địa bàn thành phố.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã công bố các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND TP Cần Thơ về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các trường cao đẳng trên địa bàn, bao gồm 6 quyết định: Quyết định số 2868 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Quyết định số 1948 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Quyết định số 2949 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT công bố các quyết định của Bộ GD&ĐT và UBND TP Cần Thơ.

Đồng thời, công bố Quyết định số 5324 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (sau sáp nhập) đối với ông Lê Hoàng Thanh.

Quyết định số 5444 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ (sau sáp nhập) đối với ông Trang Vũ Phương.

Quyết định số 5443 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (sau sáp nhập) đối với bà Đinh Thị Thái Hà.

Bà Văn Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ trao quyết định.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có ý nghĩa chiến lược, góp phần đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng các cán bộ được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo các trường sau sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt; phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những giá trị tốt đẹp của các đơn vị trước đây; nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các sở, ngành liên quan, nhất là Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ thành phố, tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sớm ổn định tổ chức và phát triển bền vững.