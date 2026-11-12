TP. Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức

Được xây dựng từ những hình ảnh đặc trưng về văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp và đô thị, biểu trưng không chỉ khắc họa bản sắc vùng đất Tây Đô, mà còn thể hiện tinh thần năng động, khát vọng vươn lên của thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kèm theo Quyết định là hình ảnh biểu trưng, nội dung thuyết minh ý nghĩa và các thông số kỹ thuật phục vụ việc sử dụng logo. Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thống nhất trong quá trình sử dụng hình ảnh nhận diện chính thức của thành phố.

Biểu trưng TP. Cần Thơ được sử dụng là hình ảnh nhận diện chính thức của thành phố. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cung cấp

Logo TP. Cần Thơ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đối nội, đối ngoại; phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch; quảng bá hình ảnh thành phố và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Việc công bố biểu trưng đồng thời đặt ra yêu cầu thống nhất trong sử dụng, bảo đảm hình ảnh nhận diện của thành phố được thể hiện chính xác, đồng bộ.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi sử dụng logo phải đúng mục đích, đúng thiết kế đã được công bố; bảo đảm tính chính xác, thống nhất về hình khối, tỷ lệ, màu sắc và các thông số kỹ thuật. Không sử dụng biểu trưng vào mục đích trái quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

Điểm đáng chú ý trong thiết kế logo là ý tưởng tạo hình từ hai chữ C và T, viết tắt của Cần Thơ, được cách điệu thành hình cánh chim đang bay lên. Hình ảnh này gợi liên tưởng đến vùng đất lành chim đậu, đồng thời thể hiện một thành phố trẻ, năng động, luôn hướng về phía trước với khát vọng vươn xa.

Sự kết nối giữa hai chữ cái C và T tạo hình trái tim, gửi gắm thông điệp Cần Thơ như trái tim giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cách thể hiện vai trò và vị trí của thành phố thông qua một hình ảnh giàu tính biểu tượng, vừa gần gũi, vừa có ý nghĩa kết nối.

Ở vị trí trung tâm logo là hình ảnh cách điệu chợ cổ Cần Thơ – một công trình kiến trúc tiêu biểu gắn với dấu ấn văn hóa, lịch sử và đời sống của người dân vùng đất Tây Đô. Việc lựa chọn hình ảnh này làm điểm nhấn trung tâm góp phần khắc họa nét đặc trưng của TP. Cần Thơ, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hiện diện trong không gian đô thị đang phát triển.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, các chi tiết trong logo còn thể hiện những thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế của thành phố. Hình bông lúa với 25 hạt tượng trưng cho đặc sản gạo ST25; hình ảnh lá lúa được mô phỏng theo dòng sông Cửu Long, gợi nhắc mối liên hệ giữa sản xuất nông nghiệp với không gian sông nước đặc trưng của vùng.

Ba tòa nhà cao tầng tượng trưng cho hình ảnh đô thị sông nước đang chuyển mình phát triển. Và, hình bánh răng công nghiệp thể hiện định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Sự kết hợp các hình ảnh từ cánh chim, trái tim, chợ cổ Cần Thơ đến bông lúa, dòng sông, công trình đô thị và bánh răng công nghiệp tạo nên tổng thể biểu trưng gắn kết giữa bản sắc văn hóa với các lĩnh vực kinh tế chủ đạo và định hướng phát triển trong tương lai.

Mã số 111.04 được chọn làm biểu trưng của TP. Cần Thơ. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cung cấp.

Màu xanh lá được lựa chọn làm màu chủ đạo của logo, thể hiện sức sống, sự thân thiện với môi trường và định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Gam màu này cũng góp phần truyền tải thông điệp về một thành phố hướng đến phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và môi trường.

Thông qua các hình ảnh và màu sắc được lựa chọn, biểu trưng TP. Cần Thơ chuyển tải thông điệp về một đô thị sông nước giàu bản sắc, có nền tảng văn hóa đặc trưng, đồng thời năng động trong phát triển kinh tế - xã hội và mang khát vọng vươn xa.