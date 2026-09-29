TP. Cần Thơ: Các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Các tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP. Cần Thơ cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Theo báo cáo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (thuộc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ), tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh đang khai thác do Sở Xây dựng thành phố quản lý đầu tuyến hiện có 4 đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang khai thác 20 tuyến xe buýt, trong đó, có 19 tuyến nội tỉnh và một tuyến liên tỉnh, với tổng chiều dài tuyến khai thác thực tế là 967,1 km, tổng số 122 phương tiện xe buýt.

Đặc biệt tuyến CT-08 và CT-09 được người dân quan tâm, nhất là nhóm hành khách học sinh, sinh viên và người dân từ tỉnh Sóc Trăng cũ lên trung tâm TP. Cần Thơ khám bệnh, vì vừa tiết kiệm chi phí đi lại, vừa an toàn.

Cụ thể, tuyến CT-08 (phường Cái Khế – xã Hòa An), có cự ly dài 43km. Hành trình từ điểm trung chuyển xe buýt Công Viên Sông Hậu (phường Cái Khế) – đường Sông Hậu – đường Lê Lợi – đường Trần Văn Khéo – đường Nguyễn Trãi – đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo – đường 3/2 – Cầu Đầu Sấu – ĐT.923 – cầu Vàm Xáng – ĐT.932 – ĐT.931B – đường Nguyễn Trung Trực – đường 3/2 – đường Tầm Vu – ĐT.929 – Quốc lộ 61 – Bến xe Kinh Cùng (xã Hòa An) và ngược lại.

Người dân đi xe buýt vừa tiết kiệm chi phí đi lại, vừa góp phần bảo vệ môi trường, giảm ùn tắc giao thông cho thành phố

Hàng ngày, tuyến CT-08 có 24 chuyến/ngày, tần suất hai chuyến liền kề từ 50 – 60 phút. Thời gian mở tuyến từ 5h30 và đóng tuyến vào 17h30 hàng ngày. Tuyến CT-08 có giá vé toàn tuyến 38.000đồng/lượt; đối với nhóm vé chính sách đi toàn tuyến chỉ với 27.000đồng/lượt.

Còn tuyến CT-09 (phường Thới An Đông – xã Đại Ngãi) có cự ly dài 73km. Hành trình: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ (phường Thới An Đông) – đường Võ Văn Kiệt – đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) – đường Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ) – Quốc lộ 91B – đường 3/2 – đường Trần Hưng Đạo – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Trãi – đường Phan Đình Phùng – đường Nguyễn An Ninh – đường 30/4 – cầu Quang Trung – QL.1A – Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ – QL.1A – đường Võ Nguyên Giáp – Cái Cui – xã Châu Thành – Quốc lộ Nam Sông Hậu (qua xã An Lạc Thôn – xã Thới An Hội – xã Nhơn Mỹ) – Vòng xoay – Quốc lộ 60 – Quốc lộ Nam Sông Hậu – Quốc lộ 60 – Bến xe Đại Ngãi (xã Đại Ngãi) và ngược lại.

Hàng ngày, tuyến CT-09 có từ 36 – 40 chuyến, tần suất giữa hai chuyến liền kề từ 30 – 40 phút. Thời gian mở tuyến từ 5h30 và đóng tuyến vào 17h30 hàng ngày. Giá vé toàn tuyến 68.000đồng/lượt; với nhóm hành khách sử dụng vé chính sách đi toàn tuyến chỉ với 48.000đồng/lượt.

Xe buýt dần trở thành phương tiện đi lại cho người dân, tuy nhiên, tỷ lệ học sinh, sinh viên và công nhân đi lại bằng xe buýt còn hạn chế

Việc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang quản lý khai thác 20 tuyến theo hình thức không trợ giá, tạo sự kết nối đồng bộ các tuyến xe buýt nội tỉnh và 8 tuyến xe buýt liên tỉnh qua Trung tâm thành phố, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bến xe buýt kết hợp với điểm đầu, điểm cuối tuyến hiện đang khai thác có 18 vị trí, trong đó, trên địa bàn TP. Cần Thơ cũ có 9 tuyến xe buýt đang khai thác với 7 điểm đầu, điểm cuối xe buýt; địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ có 5 tuyến xe buýt đang khai thác với 7 Điểm đầu, điểm cuối xe buýt; địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ có 6 tuyến xe buýt đang khai thác với 8 Điểm đầu, điểm cuối xe buýt. Riêng trong tháng 8 vừa qua, Trung tâm thực hiện 20 lượt kiểm tra điểm đầu, điểm cuối tuyến xe buýt.

Về kết quả vận tải hành khách trong 8/2026, các đơn vị khai thác vận chuyển được 11.141 chuyến, tăng hơn 4,5% so với cùng kỳ tháng trước; với 83.920 hành khách, tăng hơn 1,6% so với cùng kỳ tháng trước.

Các dòng xe phục vụ hành khách đều là xe mới, hiện đại, có trang bị máy lạnh, wifi phục vụ hành khách

Ngoài ra, Trung tâm còn còn phối hợp với 4 đơn vị vận tải HKCC bằng xe buýt trong công tác vận hành khai thác tuyến, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh trực tiếp của người dân về chất lượng dịch vụ cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, VTHKCC bằng xe buýt còn gặp một số khó khăn, như: công nhân lao động trong các khu công nghiệp, học sinh, sinh viên vẫn sử dụng phương tiện xe cá nhân khi đi lại mà chưa ưu tiên lựa chọn phương tiện di chuyển là xe buýt; Công tác triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động, điều kiện xuất bến và hạ tầng phục vụ VTHKCC gặp khó khăn do nhiều tuyến xe buýt trên địa bàn quá dài, địa bàn rộng hoặc có điểm đầu, điểm cuối cách xa trụ sở của Trung tâm; Các đơn vị kinh doanh VTHKCC chưa đảm bảo tần suất hoạt động khai thác theo hợp đồng và phương án khai thác…

Trong khi đó, các bến xe buýt kết hợp với điểm đầu, điểm cuối tuyến hiện đang khai thác là bến tạm do Doanh nghiệp tự thuê mặt bằng để sử dụng nên cơ sở vật chất hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu khai thác và phục vụ người dân khi sử dụng hình thức VTHKCC bằng xe buýt.

Ngoài công tác tuyên truyền người dân thay đổi thói quen sử dụng xe cá nhân sang sử dụng xe buýt, đơn vị quản lý xe buýt thường xuyên vệ sinh các nhà chờ, điểm đón, bảo đảm vệ sinh phục vụ hành khách

Để thu hút người dân có thói quen sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày, Trung tâm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, cập nhật thông tin liên tục tiếp cận đến người dân thông qua trang Fanpage: “Cantho Bus” mạng xã hội Facebook.

Triển khai ứng dụng Chatbox trên ứng dụng Messenger Facebook trực tiếp phản hồi, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cách đón xe và chọn tuyến xe buýt phù hợp, giải đáp kịp thời thắc mắc, nhu cầu cần biết thông tin hoạt động của các tuyến xe buýt nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thu hút hành khách sử dụng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt thông qua việc thực hiện xây dựng các video ngắn đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.