Xe buýt đang dần trở thành phương tiện đi lại của nhiều người dân

Với nhiều người dân, lần đầu đi xe buýt không khỏi lúng túng khi đón xe. Nắm bắt lo ngại này, đơn vị quản lý và khai thác xe buýt trên địa bàn TP. Cần Thơ “chuẩn hóa” các tuyến xe bằng mã số, như: CT-10, tuyến Cái Răng - Thốt Nốt; CT-07, tuyến Cái Răng – Ô Môn… Ngoài ra, giữa các điểm đầu – cuối, trạm dừng, nhà chờ xe buýt có kết nối trung chuyển giữa các tuyến, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Anh Nguyễn Văn Nam – quê Vĩnh Long cho biết, tháng nào anh cũng đi từ nhà qua TP. Cần Thơ khám bệnh. Ban đầu chưa nắm được các tuyến xe buýt kết nối với nhau nên mất thời gian, vì ra điểm đón không đúng tuyến xe buýt mình cần đi. Từ khi, con cháu ghi lại các điểm đầu – cuối; các trạm, nhà chờ kết nối với những tuyến xe buýt nào thì việc đi lại vô cùng thuận tiện.

Anh Nam đang đón xe buýt về lại Vĩnh Long sau khi khám bệnh xong ở Bệnh viện đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ

Cụ thể, tại điểm đầu - cuối xe buýt Ba Láng (phường Cái Răng), các tuyến xe buýt nội tỉnh kết nối với nhau: Cái Răng – Thốt Nốt (CT-01); Cái Răng – Ô Môn (CT-07); phường Tân An – xã Tân Phước Hưng (CT-13); phường Vị Thanh – phường Tân An (CT-13).

Tại trạm dừng, nhà chờ xe buýt (tại điểm Bệnh viện 121), mạng lưới đã hình thành sự kết nối đối lưu chặt chẽ giữa các tuyến buýt nội tỉnh như: Cái Răng – Thốt Nốt (CT-01); phường Cái Khế – xã Tân Hòa (CT-05); phường Thới An Đông – xã Đại Ngãi (CT-09) và đồng thời kết nối với các tuyến xe buýt liên tỉnh như: Cần Thơ – Vĩnh Long (CT-32); Cần Thơ – Vũng Liêm (Vĩnh Long), (CT-33); Cần Thơ – Đồng Tháp (CT-34).

Tại điểm đầu - cuối xe buýt Ô Môn (phường Ô Môn), các tuyến xe buýt nội tỉnh kết nối với nhau: Cái Răng – Thốt Nốt (CT-01); Ô Môn – Cờ Đỏ (CT-02); Thới An Đông – Ô Môn (CT-06); Cái Răng – Ô Môn (CT-07);

Các tuyến xe buýt trên địa bàn TP. Cần Thơ cơ bản kết nối với nhau, giúp người dân đi lại thuận tiện

Còn tại điểm đầu - cuối tuyến xe buýt Ngã Ba Lộ Tẻ (quận Thốt Nốt), các tuyến buýt nội tỉnh kết nối với nhau như: Cái Răng – Thốt Nốt (CT-01); Thốt Nốt – Thạnh Quới – kéo dài đến Bến xe Kiên Giang (CT-03); Thốt Nốt – Cờ Đỏ (CT-04) và đồng thời kết nối với các tuyến liên tỉnh như: Cần Thơ – An Giang (CT-36); Cần Thơ – Đồng Tháp (CT-35).

Tại điểm đầu - cuối tuyến xe buýt Bến xe Vị Thanh (xã Vị Thủy), các tuyến xe buýt nội tỉnh kết nối với nhau: xã Vị Thủy – phường Cái Răng (CT-16); xã Vị Thủy – phường Ngã Bảy (CT-18); xã Vị Thủy – xã Vĩnh Viễn (CT-19).

Tại điểm đầu - cuối tuyến xe buýt Bến xe Trà Men, các tuyến buýt nội tỉnh kết nối với nhau như: phường Sóc Trăng – phường Ngã Năm (CT-25); phường Sóc Trăng – xã Trần Đề (CT-26); phường Sóc Trăng – xã Kế Sách (CT-27); phường Sóc Trăng – phường Vĩnh Châu (CT-29).

Tại điểm đầu - cuối tuyến xe buýt Bến xe Trần Đề, các tuyến xe buýt nội tỉnh phường Sóc Trăng – xã Trần Đề (CT-26) kết nối với tuyến xe buýt liên tỉnh Cần Thơ – Bạc Liêu (Cà Mau) thông qua tuyến CT-39.

Tại điểm đầu - cuối tuyến xe buýt Bến xe Ngã Năm: tuyến xe buýt nội tỉnh phường Sóc Trăng – phường Ngã Năm (CT-25) kết nối với tuyến xe buýt liên tỉnh Cần Thơ – Cà Mau (CT-40).

Tại các điểm dừng, đón, trả khách của xe buýt đều có thông tin lộ trình các tuyến xe đi qua, điều này thuận lợi cho người dân khi đón xe buýt đi lại

Tại trạm dừng, nhà chờ xe buýt (tại điểm Bệnh viện 121), mạng lưới đã hình thành sự kết nối đối lưu chặt chẽ giữa các tuyến buýt nội tỉnh như: Cái Răng – Thốt Nốt (CT-01); phường Cái Khế – xã Tân Hòa (CT-05); phường Thới An Đông – xã Đại Ngãi (CT-09) và đồng thời kết nối với các tuyến xe buýt liên tỉnh như: Cần Thơ – Vĩnh Long (CT-32); Cần Thơ – Vũng Liêm (Vĩnh Long), (CT-33); Cần Thơ – Đồng Tháp (CT-34).

Hiện nay, theo Quyết định số 42/QĐ-SXD, ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn thành phố có 20 tuyến xe buýt (19 tuyến nội tỉnh và một tuyến liên tỉnh) với tổng chiều dài 961,4km. Các tuyến xe buýt “phủ sóng” từ trung tâm đô thị thành phố đến các vùng ven của tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng cũ, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an tòa và tiết kiệm.

Ngoài việc đưa các dòng xe buýt đời mới (sản xuất năm 2020-2023), có máy lạnh, Wi-Fi, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, ghế ưu tiên cho người khuyết tật phục vụ hành khách, ngành chức năng còn đầu tư 2.253 điểm dừng, nhà chờ xe buýt, điểm trung chuyển, trong đó, có 189 nhà chờ xe buýt; 4 điểm trung chuyển và 2.060 điểm dừng xe buýt.