TP. Bắc Ninh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, an toàn

Quang cảnh hạ tầng giao thông, đô thị Bắc Ninh

Kế hoạch xác định chuyển mạnh tư duy phát triển hạ tầng từ đầu tư theo từng ngành, từng công trình riêng lẻ sang xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối liên thông, đa tầng, hiện đại, thông minh, xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của thành phố. Cùng với đó, tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch, đầu tư, huy động và phân bổ nguồn lực; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, hiệu quả quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trong công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường tham mưu triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư và quản trị tài sản kết cấu hạ tầng; rà soát các quy định về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngân sách nhà nước, đấu thầu và quản lý tài sản công, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập, chồng chéo. Hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, dữ liệu giám sát, đánh giá đầu tư và nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công được triển khai theo tiến độ hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Về huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển các hạ tầng, thành phố tập trung đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân; nghiên cứu xây dựng danh mục dự án đầu tư theo phương thức PPP và khai thác các kênh huy động vốn hợp pháp khác. Nguồn lực được định hướng tập trung cho các công trình hạ tầng nền tảng, liên vùng, các dự án giao thông, đô thị trọng điểm, quy mô lớn, có tính kết nối và sức lan tỏa; hạn chế đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài.

Cùng với đó, khuyến khích thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước gắn với tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ chiến lược; nghiên cứu khai thác hợp lý giá trị đất đai tăng thêm từ đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Về các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng đến năm 2045, hạ tầng giao thông được ưu tiên đầu tư và phối hợp đầu tư các dự án giao thông đối ngoại (tuyến cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội - Đồng Đăng, các tuyến đường sắt đô thị kết nối với Thủ đô Hà Nội, các tuyến đường trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình), hệ thống logistics và cảng. Đồng thời, tăng cường kết nối khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hệ thống giao thông đối ngoại, trung tâm logistics và các khu đô thị dịch vụ.

Đối với hạ tầng công nghiệp và logistics, ưu tiên các dự án phục vụ công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và chuyển đổi năng lượng. Hạ tầng đô thị được phát triển theo hướng đồng bộ, bền vững; bảo đảm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu dân cư mới trước khi đưa vào khai thác, đồng thời chỉnh trang, nâng cấp các khu vực đô thị hiện hữu, từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh, công viên, quảng trường và không gian công cộng.

Thành phố cũng chú trọng nâng cao năng lực cấp nước sạch, cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý các điểm ngập úng cục bộ; tăng cường thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, kiểm soát nguồn thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư.

Ngoài ra, hạ tầng số và hạ tầng xã hội cũng được xác định là những lĩnh vực quan trọng. Thành phố định hướng phát triển hạ tầng viễn thông, băng rộng, đồng bộ các cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối liên thông giữa các cấp chính quyền, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng bản sao số trong quản lý đô thị. Đồng thời, rà soát, đầu tư nâng cấp trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình phúc lợi công cộng; bảo đảm quỹ đất cho các công trình thiết yếu tại khu đô thị, khu dân cư mới, đáp ứng yêu cầu an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.