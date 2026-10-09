TP Bắc Ninh mở cao điểm dẹp 'loạn' biển quảng cáo, lập lại trật tự đô thị

UBND TP Bắc Ninh yêu cầu các phường, xã khẩn trương hoàn thành việc rà soát vi phạm về biển hiệu, quảng cáo và trật tự đô thị trong tuần tới, đồng thời triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm trong tháng 10/2026.

Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh xử lý biển hiệu vi phạm.

Động thái cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh các loại hình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn bùng nổ, nảy sinh nhiều biến tướng gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều vi phạm về chữ nước ngoài, biển vẫy lấn chiếm

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn thành phố hiện có khoảng 200 bảng quảng cáo tấm lớn độc lập (từ 40- 200 m²), gần 1.000 bảng trên 20 m² ốp công trình xây dựng, cùng hàng nghìn biển vẫy, pano và biển hiệu kinh doanh nhỏ lẻ. Địa bàn hiện có hơn 150 đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Tuy nhiên, công tác quản lý thời gian qua bộc lộ nhiều kẽ hở như: Tình trạng lạm dụng biển vẫy, biển quảng cáo di động đặt sai nơi quy định, nhiều cơ sở đối phó bằng cách “thấy bóng đoàn kiểm tra là chủ động cất giấu”.

Bên cạnh đó, biển hiệu có yếu tố nước ngoài vi phạm tỷ lệ hiển thị, thiếu thông tin bắt buộc, sai chính tả hoặc đặt chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt.

Ngoài ra, một số địa phương kiểm tra thiếu thường xuyên, thiếu kiên quyết, dẫn đến tình trạng xử lý nửa vời rồi vi phạm lại tái diễn.

Cán bộ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh nhắc nhở các hộ kinh doanh có biển hiệu vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo phải là nhiệm vụ thường xuyên. Thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh bắt buộc tuân thủ quy chuẩn: Chữ tiếng Việt phải đặt trước hoặc phía trên, kích thước lớn hơn chữ nước ngoài.

Chính quyền cơ sở cần tuyên truyền, hướng dẫn và ra thời hạn để cơ sở tự khắc phục trước; sau đó cưỡng chế, xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành. Hệ thống camera đô thị cũng sẽ được trích xuất để “phạt nguội” các trường hợp sử dụng biển vẫy, biển di động đối phó.

Chỉnh trang đồng bộ từ phố lớn tới ngõ sâu

Cùng với việc xử lý biển hiệu sai quy định, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các địa phương gắn đợt cao điểm này với chỉnh trang toàn diện không gian đô thị. Việc lập lại trật tự được triển khai đồng bộ từ các trục giao thông chính đến từng ngõ xóm, khu dân cư, tập trung vào sắp xếp phương tiện ngăn nắp, thu gom rác đúng giờ, giữ sạch lòng đường và vỉa hè.

Không gian đô thị tại tuyến phố Lý Anh Tông, phường Võ Cường.

Các xã, phường chủ động nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cây xanh; đồng thời nghiên cứu giải pháp cải tạo, phủ xanh những mảng bê tông hóa như gầm cầu, trụ cầu và dải phân cách. Về lâu dài, thành phố quy hoạch lại không gian công cộng, thay thế tình trạng giăng treo băng-rôn lộn xộn bằng hệ thống khung cột chuẩn hóa dùng chung, kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển các hình thức quảng cáo hiện đại bằng màn hình điện tử.

Để ngăn chặn tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, lãnh đạo thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên, tận dụng mạng lưới camera đô thị để phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình dùng biển vẫy, biển di động sai phép.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc cơ sở, rà soát lại bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông. Đáng chú ý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tái diễn vi phạm sau đợt cao điểm.