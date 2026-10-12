TP Bắc Ninh kiên quyết xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Trên địa bàn hiện có hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo; đồng thời đôn đốc các địa phương rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm.

Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo ngoài trời vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác rà soát, xử lý vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, nhất là các biển hiệu có chữ nước ngoài còn gặp một số khó khăn do số lượng cơ sở kinh doanh lớn, chủ sở hữu thường xuyên thay đổi, dễ phát sinh vi phạm mới. Một số cơ sở sử dụng biển vẫy, biển quảng cáo di động không đúng quy định, có trường hợp chủ động thu dọn khi có đoàn kiểm tra.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xử lý các vi phạm về biển quảng cáo.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm tại các cơ sở do người nước ngoài làm chủ còn gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ; các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến kích thước biển hiệu, thiếu thông tin bắt buộc, sai chính tả và sử dụng chữ nước ngoài không đúng tỷ lệ, vị trí so với chữ tiếng Việt… Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại một số địa phương chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, dẫn đến vi phạm chậm được khắc phục, có nguy cơ tái diễn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra, xử lý vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong tháng 10/2026, UBND các xã, phường cần tổ chức đợt cao điểm rà soát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo trên địa bàn.

Cùng với đó, cần đầu tư hệ thống cột treo, giá treo băng-rôn, bố trí địa điểm quảng cáo rao vặt phù hợp, củng cố đội kiểm tra liên ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, trật tự đô thị và an toàn giao thông; hoàn thành việc rà soát, chấn chỉnh trong tuần tới.

Đồng thời triển khai đợt cao điểm trong tháng 10/2026. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh nhấn mạnh việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo không chỉ xuất phát từ những thông tin phản ánh trên báo chí mà phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở.

Đối với các biển hiệu có chữ nước ngoài, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về sử dụng tiếng Việt, bảo đảm chữ tiếng Việt được đặt trước hoặc phía trên, có kích thước lớn hơn chữ nước ngoài. Việc xử lý cần thực hiện kiên trì, có lộ trình và thời hạn cụ thể.

Trước hết, tập trung tuyên truyền, vận động, nhắc nhở để các cơ sở tự giác khắc phục, sau đó áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định đối với những trường hợp không chấp hành hoặc cố tình tái phạm. Mục tiêu là nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm mỹ quan đô thị nhưng không gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động thương mại, dịch vụ và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với quản lý hoạt động quảng cáo, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu các địa phương xác định công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc chỉnh trang phải được triển khai đồng bộ, không chỉ tập trung ở các trục đường chính, khu vực trung tâm mà cần quan tâm cả các tuyến đường nhánh, ngõ, ngách, khu vực dân cư; gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng giờ, đúng quy định, sắp xếp phương tiện giao thông và giữ gìn không gian công cộng sạch đẹp, văn minh.

Đối với hệ thống chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng đô thị, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu các xã, phường chủ động triển khai những nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm cảnh quan đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Đồng thời, nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học về các giải pháp cải tạo cảnh quan tại những vị trí phù hợp như gầm cầu, trụ cầu, lan can, khu vực bê tông hóa, góp phần tăng diện tích xanh và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu các xã, phường quan tâm quy hoạch không gian công cộng, bố trí các vị trí quảng cáo phù hợp và đầu tư hệ thống khung, cột treo băng-rôn bảo đảm mỹ quan, an toàn, có thể sử dụng nhiều lần.

Thay thế dần các hình thức treo băng-rôn, pano thiếu đồng bộ bằng hệ thống hạ tầng được thiết kế bài bản, phục vụ linh hoạt cả nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, sự kiện văn hóa, xã hội và nhu cầu quảng cáo thương mại. Thành phố cũng định hướng khuyến khích ứng dụng các hình thức quảng cáo hiện đại, trong đó có màn hình điện tử, tăng hiệu quả khai thác hạ tầng và tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác tuyên truyền.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý trật tự đô thị, quảng cáo và vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, tránh tình trạng chỉ tập trung xử lý trong các đợt cao điểm nhưng thiếu duy trì sau đó; đồng thời khai thác hệ thống camera để phát hiện, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là những hành vi cố tình sử dụng biển quảng cáo di động, biển vẫy sai quy định hoặc tái phạm sau khi đã được nhắc nhở.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương thực hiện quy định về quảng cáo ngoài trời, nhất là trong đợt cao điểm tháng 10. Sở Xây dựng Bắc Ninh tăng cường hướng dẫn chuyên môn về chỉnh trang đô thị, chiếu sáng, cây xanh và các giải pháp bảo đảm an toàn hạ tầng; phối hợp với các địa phương rà soát, nghiên cứu phương án xử lý những bất cập về tổ chức giao thông, dải phân cách, vòng xuyến và các hạng mục liên quan, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, phù hợp thực tiễn. Các địa phương chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất thành phố đối với những nội dung cần bổ sung nguồn lực hoặc vượt thẩm quyền giải quyết.