Từ văn hóa người Dao đến sản phẩm du lịch cộng đồng

Năm 2023, chị Triệu Thị Hoa thành lập HTX Du lịch cộng đồng người Dao Bản Mậu tại xã Tây Yên Tử. HTX hiện có 9 thành viên chính thức và gần 100 thành viên liên kết, chủ yếu là người Dao địa phương. Chị Hoa xác định hướng đi của HTX là khai thác những giá trị văn hóa sẵn có để xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo cơ hội để người dân tham gia làm kinh tế ngay trên quê hương.

Từ nghề thêu thổ cẩm, trang phục truyền thống, ẩm thực đến các bài thuốc dân gian, nhiều nét sinh hoạt quen thuộc của người Dao được chị Hoa và các thành viên đưa vào hoạt động trải nghiệm. Du khách đến Bản Mậu có thể tìm hiểu nghề thêu, mặc trang phục truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa, thưởng thức món ăn địa phương hoặc trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng dược liệu, tắm lá thuốc, xông hơi theo phương thức bản địa.

Chị Triệu Thị Hoa (giữa) cùng các thành viên trong Hợp tác xã chia sẻ về những dược liệu quý của người Dao. Ảnh: Tiến Dũng

Cách làm này mở ra hướng khai thác kinh tế từ những giá trị vốn có trong cộng đồng. Nghề thêu truyền thống, cây thuốc nam trong vườn nhà hay những món ăn địa phương đều có thể trở thành sản phẩm phục vụ du khách. Người dân có thêm cơ hội tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu văn hóa dân tộc và tạo nguồn thu từ chính những tri thức, kỹ năng được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với phụ nữ người Dao, HTX tạo điều kiện để chị em cùng tham gia hoạt động kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm và đưa sản phẩm, dịch vụ ra ngoài phạm vi gia đình. Những công việc trước đây chủ yếu phục vụ đời sống cộng đồng nay có thêm cơ hội tiếp cận khách du lịch. Qua đó, phụ nữ có thể phát huy tay nghề, tham gia bảo tồn văn hóa và chủ động hơn trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Dù đã hình thành được hướng đi riêng, chị Hoa cho biết HTX vẫn gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Kỹ năng quảng bá du lịch của các thành viên còn hạn chế, việc kết nối với doanh nghiệp lữ hành chưa đạt hiệu quả như mong muốn. HTX cũng chưa tìm được đầu ra ổn định cho các sản phẩm du lịch và sản vật địa phương. Để phát triển mô hình, các thành viên cần được hỗ trợ thêm về quản lý, truyền thông, xây dựng sản phẩm và kết nối thị trường.

Chị Trần Thị Bình, chủ HTX Trồng nấm và rau sạch Tâm Bình tại thôn Hoài Uyên, xã Liên Bão, lựa chọn phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn. HTX tập trung trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu, chú trọng quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Hiện sản lượng của HTX đạt khoảng 500-700kg nấm thương phẩm mỗi tháng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu cho các thành viên, đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho 5-7 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả này cho thấy mô hình sản xuất quy mô nhỏ vẫn có khả năng tạo việc làm và thu nhập nếu lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, chị Bình đang gặp trở ngại về mặt bằng trong mở rộng hoạt động,. Diện tích sản xuất hạn chế khiến HTX khó tăng quy mô, sản lượng và phát triển kinh doanh. Chị mong muốn được địa phương và các đơn vị liên quan hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, đồng thời tạo điều kiện ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Cần hỗ trợ đúng nhu cầu để HTX phát triển

Câu chuyện của chị Hoa và chị Bình cho thấy phụ nữ có thể lựa chọn nhiều hướng phát triển kinh tế từ lợi thế của địa phương. Một người khai thác văn hóa, tri thức bản địa để phát triển du lịch cộng đồng; người còn lại tổ chức sản xuất nông nghiệp an toàn. Dù khác nhau về lĩnh vực, cả hai đều chủ động đảm nhận vai trò quản lý, điều hành HTX và tìm cách đưa sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với khách hàng.

Thực tế hoạt động cũng cho thấy mỗi mô hình HTX đều cần hỗ trợ cụ thể từ chính quyền địa phương. HTX Du lịch cộng đồng người Dao Bản Mậu cần nâng cao kỹ năng quảng bá, xây dựng sản phẩm trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp lữ hành. HTX Trồng nấm và rau sạch Tâm Bình cần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, mở rộng điều kiện sản xuất và ứng dụng công nghệ vào quản lý. Khi được hỗ trợ giải quyết những "điểm nghẽn" này sẽ giúp các HTX phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố cho biết, Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01), đang tập trung đồng hành với các HTX trong quá trình củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vũ Thị An cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị; hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ trên môi trường số. Hội cũng tăng cường liên kết, hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ và xúc tiến thương mại nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Theo bà An, chuyển đổi số là một trong những nội dung được chú trọng bởi các HTX quy mô nhỏ, việc ứng dụng công nghệ có thể bắt đầu từ những hoạt động thiết thực như sử dụng phần mềm quản lý, thanh toán điện tử, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, bán hàng qua sàn thương mại điện tử và cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc. Đối với HTX Du lịch cộng đồng người Dao Bản Mậu, các nền tảng số có thể hỗ trợ giới thiệu điểm đến, quảng bá trải nghiệm văn hóa và kết nối khách du lịch với đơn vị lữ hành.

Còn HTX Trồng nấm và rau sạch Tâm Bình, đây là kênh để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh. Việc đào tạo kỹ năng số cần gắn với những nhu cầu cụ thể như vậy để thành viên có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động của HTX. Cùng với công nghệ, vốn và mặt bằng sản xuất là những điều kiện cần thiết để HTX mở rộng quy mô. Việc liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sẽ giúp các HTX khai thác tốt hơn lợi thế sẵn có.

Từ mô hình của chị Triệu Thị Hoa và chị Trần Thị Bình có thể thấy, HTX tạo điều kiện để phụ nữ tập hợp nguồn lực, tổ chức sản xuất và đưa lợi thế địa phương vào hoạt động kinh tế. Khi được hỗ trợ về quản trị, vốn, cơ sở vật chất, công nghệ và thị trường, HTX có thể mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm và tạo thêm việc làm tại chỗ. Đây cũng là hướng để phụ nữ khẳng định vai trò trong quản lý kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.