TP. Bắc Ninh: Gắn các hoạt động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' với phát triển công nghiệp văn hóa

Kế hoạch do UBND tỉnh Bắc Ninh (nay là UBND TP. Bắc Ninh) ban hành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030; Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW ngày 28/7/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026-2030; Quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL ngày 3/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động, TP Bắc Ninh hướng tới tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quê hương trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Xuân Thỏa

Đây cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 25/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (nay là Đảng bộ TP. Bắc Ninh) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; qua đó, tạo thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thông qua việc tổ chức các hoạt động, thành phố hướng tới tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quê hương, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đặc biệt, các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" sẽ được gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Để hoàn thành các mục tiêu này, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” hằng năm trên địa bàn phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh biểu hiện hình thức, lãng phí. Quá trình triển khai gắn rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm tính đồng bộ và xuyên suốt.

Thành phố chú trọng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân để mở rộng không gian sáng tạo, cộng hưởng và lan tỏa các giá trị văn hóa. Trong mọi hoạt động văn hóa, địa bàn cơ sở và các khu dân cư được xác định là hạt nhân, lấy người dân làm chủ thể.

Cùng với việc phát huy nguồn lực con người, địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng các phương thức truyền thông hiện đại để lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa, di sản văn hóa trên môi trường mạng cũng như không gian văn hóa số.

Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ được tiến hành thường xuyên, kết hợp với việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình cùng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn.