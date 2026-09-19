TP Bắc Ninh: Đậm đà mạch nguồn Kinh Bắc, khơi dậy khát vọng vươn cao

Chương trình diễn ra tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các đại biểu tham dự (Ảnh Đông Bắc)

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các địa phương.

Về phía Bắc Ninh có Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đại diện các tầng lớp Nhân dân.

Ngay từ chiều tối, Quảng trường 3/2 đã trở nên sôi động. Đông đảo người dân từ nhiều địa phương đổ về, chờ đón chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu trong một sự kiện mang dấu mốc đặc biệt đối với Bắc Ninh.

Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được kết cấu thành phần khai từ và 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước”.

Mở đầu là các tiết mục “Bắc Ninh - Kinh Bắc”, “King Bắc” do ca sĩ Tùng Dương, Minh Ngọc cùng dàn nhạc giao hưởng thể hiện. Âm nhạc kết hợp hình ảnh trình chiếu đưa khán giả trở về với vùng đất Kinh Bắc - nơi lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên những lớp trầm tích đặc biệt.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hình tượng “Cánh cửa thời đại”. Qua hệ thống LED, ánh sáng, cảnh trí và nghệ thuật trình diễn, cánh cửa lần lượt mở ra những lớp ký ức về quá khứ, kết nối với hiện tại và hướng đến tương lai. Hình tượng này cũng trở thành sợi dây xuyên suốt câu chuyện nghệ thuật về hành trình phát triển của Bắc Ninh.

Các tiết mục tại Chương trình (Ảnh: Đông Bắc)

Ở chương “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, Luy Lâu được tái hiện như một điểm giao thương và giao lưu văn hóa của vùng đất cổ. Hình ảnh những đoàn thuyền cập bến, không gian “trên bến dưới thuyền”, âm thanh của đời sống cùng các chất liệu sân khấu hiện đại tạo nên bức tranh về một vùng đất sớm hình thành những dòng chảy văn minh.

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh tiếp tục được khắc họa qua quan họ và những sắc màu văn hóa của các cộng đồng dân tộc. Trang phục, nhạc cụ, điệu múa và sinh hoạt cộng đồng của người Nùng, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Hoa… được đan xen trong tổng thể chương trình.

Các tiết mục “Khúc bình minh Kinh Bắc”, “Ai xuôi về” với sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cùng các nghệ sĩ, vũ đoàn mang đến những âm hưởng đậm chất Kinh Bắc.

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh tiếp tục được khắc họa qua quan họ và những sắc màu văn hóa của các cộng đồng dân tộc. (Ảnh: Đông Bắc)

Từ câu chuyện về đất và người, chương trình chuyển sang khắc họa những nhân vật đã để lại dấu ấn trong lịch sử. Trường đoạn “Nhân kiệt Kinh Bắc - Nguyên khí quốc gia” gợi nhắc Lý Thái Tổ, Thân Nhân Trung, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Cừ, Lê Quang Đạo qua tiết mục “Huyền sử ca Kinh Bắc”.

Nếu phần đầu là hành trình trở về cội nguồn thì những chương tiếp theo mở ra hình ảnh Bắc Ninh trong thời đại đổi mới, hội nhập và phát triển. Di sản không được đặt tách rời hiện tại mà trở thành nền tảng để vùng đất Kinh Bắc hướng tới những mục tiêu mới.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, đồng thời tiếp sóng trên các nền tảng truyền hình và số của Bắc Ninh. Tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, màn hình lớn cũng được lắp đặt để người dân theo dõi.

Đông đảo người dân từ nhiều địa phương đổ về, đón xem chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu trong một sự kiện mang dấu mốc đặc biệt đối với TP Bắc Ninh. (Ảnh: Đông Bắc)

Trong đêm nghệ thuật đặc biệt, câu chuyện về Bắc Ninh được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh, nhưng phía sau những tiết mục sân khấu là một thông điệp xuyên suốt: một vùng đất có thể bước vào tương lai bằng diện mạo mới, song những giá trị văn hóa, lịch sử đã làm nên bản sắc Kinh Bắc vẫn là mạch nguồn bền bỉ cho hành trình vươn lên.