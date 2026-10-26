TP. Bắc Ninh: Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV bằng các chương trình hành động

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố đến Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ Công an thành phố, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và đảng ủy các xã, phường với tổng số 617 điểm cầu, hơn 30.000 đại biểu tham dự.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Minh Hiếu đã truyền đạt các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đề cập tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Bao gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.Thắng

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng làm rõ định hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng theo kết luận của Trung ương, đồng thời thông tin về dự thảo các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đinh Đức Cảnh quán triệt Quy định số 225/QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, làm rõ những nội dung mới, trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tổ chức thực hiện. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn quán triệt các dự thảo về: Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy đối với đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; chương trình hành động thực hiện Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: Các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo của Trung ương gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.Thắng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải xác định rõ những công việc thuộc trách của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần chủ động triển khai ngay những nhiệm vụ đã rõ; với những công việc còn khó khăn, vướng mắc phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, kịp thời báo cáo, đề xuất đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Kết quả thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch phải được đánh giá bằng tiến độ, sản phẩm công việc và những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Đây là những yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.