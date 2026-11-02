Toyota Yaris Cross Hybrid tăng giá bán tại Việt Nam

Toyota vừa giới thiệu Yaris Cross Hybrid bản mới 2026 tại thị trường Việt Nam. Về cơ bản, đây là bản nâng cấp nhẹ của mẫu xe gầm cao bán chạy nhất của hãng xe Nhật.

Theo đó, Yaris Cross Hybrid 2026 được nâng cấp lên bộ cản trước/sau thiết kế mới kết hợp cánh gió thể thao phía đuôi. Xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có 5 lựa chọn màu sắc.

Với đợt nâng cấp nhẹ này, giá khởi điểm của xe cũng tăng lên thành 733 triệu đồng. Con số này cao hơn 5 triệu đồng so với trước.

Giá xe sẽ tăng thêm 8 triệu đồng với lựa chọn màu trắng ngọc trai; tăng thêm 12 triệu đối với 3 màu khác gồm trắng ngọc trai nóc đen, xanh nóc đen, cam nóc đen. Như vậy, Toyota Yaris Cross HEV hiện có giá niêm yết dao động 733-745 triệu đồng.

Bản mới 2026 tập trung vào việc thay đổi diện mạo thay vì điều chỉnh thiết kế tổng thể. Trang bị tiện ích và động cơ của xe vẫn giữ nguyên.

Yaris Cross HEV sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh, công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo công bố của Toyota là 3,8 lít/100 km.

Yaris Cross lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2023. Theo số liệu từ Toyota Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2026, đã có 42.813 xe Yaris Cross được bàn giao tới khách hàng. Trong đó, phiên bản hybrid chiếm khoảng 11% tổng lượng xe Yaris Cross đã bán ra.

Tính riêng trong năm 2026, mẫu xe này đã bán được gần 14.000 chiếc (tính hết tháng 10), cao nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam. Kết quả này cũng giúp Yaris Cross xếp thứ hai về doanh số ở phân khúc SUV cỡ B, và dẫn đầu nếu tính riêng nhóm xe chạy động cơ đốt trong.