Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 ra mắt Việt Nam, giá 733 triệu đồng

Ngày 2/11/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu Toyota Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 với thông điệp “Diện mạo mới, Đậm chất thể thao”. Đây là bản cập nhật tập trung vào một số chi tiết ngoại thất, nhằm tăng sức hấp dẫn của mẫu SUV đô thị đối với nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động và cá tính.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023, Toyota Yaris Cross nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV đô thị. Mẫu xe được phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt hằng ngày, đồng thời mang đến lựa chọn hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 có gì mới?

Ở phiên bản nâng cấp 2026, Toyota Yaris Cross Hybrid không thay đổi toàn diện thiết kế mà được bổ sung một số chi tiết trang trí ngoại thất, giúp tổng thể chiếc xe trở nên thể thao và cá tính hơn.

Cụ thể, phần đầu xe được trang bị ốp trang trí cản trước với thiết kế mới, tạo điểm nhấn cho khu vực đầu xe và mang đến cảm giác khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn.

Toyota Yaris Cross Hybrid không thay đổi toàn diện thiết kế mà được bổ sung một số chi tiết trang trí ngoại thất

Ở phía sau, Toyota bổ sung ốp trang trí cản sau được làm mới, đồng thời trang bị thêm cánh gió thể thao. Những thay đổi này giúp phần đuôi xe có diện mạo năng động hơn, tạo sự đồng nhất với phong cách thiết kế tổng thể.

Theo Toyota Việt Nam, ba chi tiết cải tiến gồm ốp cản trước, ốp cản sau và cánh gió thể thao được phát triển nhằm nhấn mạnh tinh thần “Cá tính hơn – Thể thao hơn – Thời thượng hơn”.

Dù những thay đổi không quá lớn, việc làm mới ngoại thất được kỳ vọng sẽ giúp Yaris Cross Hybrid duy trì sức hút trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn.

Đáng chú ý, thông cáo báo chí của Toyota Việt Nam không đề cập đến những thay đổi về động cơ, hệ truyền động hay các trang bị tiện nghi bên trong khoang lái. Do đó, điểm mới chủ yếu của phiên bản nâng cấp 2026 nằm ở thiết kế ngoại thất.

Giá bán từ 733 triệu đồng, nhập khẩu Indonesia

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phân phối chính thức thông qua hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia

Mẫu xe có 5 lựa chọn màu ngoại thất, gồm Trắng ngọc trai, Đen, Cam nóc đen, Xanh nóc đen và Trắng ngọc trai nóc đen.

Theo công bố của Toyota Việt Nam, Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 có giá bán lẻ từ 733 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Với mức giá này, Yaris Cross Hybrid tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị sử dụng công nghệ hybrid, phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày và những chuyến đi xa.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển của các dòng xe điện hóa, việc Toyota tiếp tục làm mới Yaris Cross Hybrid cho thấy hãng vẫn chú trọng đến nhóm sản phẩm kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện.

Hơn 42.800 xe Yaris Cross đã đến tay khách hàng Việt

Bên cạnh việc giới thiệu phiên bản nâng cấp, Toyota Việt Nam cũng công bố kết quả kinh doanh của Yaris Cross kể từ khi ra mắt thị trường.

Theo đó, tính đến hết tháng 10/2026, đã có tổng cộng 42.813 chiếc Toyota Yaris Cross được giao đến tay khách hàng Việt Nam.

Trong số này, phiên bản Hybrid Electric đạt doanh số 4.507 xe, chiếm khoảng 11% tổng lượng xe Yaris Cross đã bán ra.

Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh các dòng xe hybrid đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Tính đến hết tháng 10/2026, đã có tổng cộng 42.813 chiếc Toyota Yaris Cross được giao đến tay khách hàng Việt Nam

Mặc dù phiên bản sử dụng động cơ xăng vẫn chiếm phần lớn doanh số của Yaris Cross, sự hiện diện của bản hybrid giúp Toyota mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong quá trình sử dụng.

Khác với xe thuần điện, công nghệ hybrid tự sạc không yêu cầu người dùng phải cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài. Đây là một trong những yếu tố giúp các mẫu xe hybrid phù hợp với nhóm khách hàng chưa có điều kiện tiếp cận hạ tầng sạc hoặc thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài.

Với Yaris Cross Hybrid 2026, Toyota tiếp tục lựa chọn cách nâng cấp sản phẩm theo hướng hoàn thiện thiết kế, duy trì những giá trị sử dụng vốn có thay vì thực hiện một cuộc thay đổi lớn.

Sự xuất hiện của phiên bản mới cũng góp phần làm phong phú danh mục xe điện hóa của Toyota tại Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu đối với các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trường đang ngày càng được quan tâm.