Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 có diện mạo mới, giá từ 733 triệu đồng

Ngày 2/11/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 với thông điệp “Diện mạo mới, Đậm chất thể thao”. Mẫu SUV đô thị được làm mới một số chi tiết ngoại thất, trong khi vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng xe.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023, Toyota Yaris Cross nhận được sự quan tâm của khách hàng nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt và danh mục phiên bản đa dạng.

Theo Toyota Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2026, đã có 42.813 xe Yaris Cross được giao tới khách hàng. Trong đó, phiên bản Hybrid Electric đạt 4.507 xe, chiếm khoảng 11% tổng lượng xe bán ra.

Kết quả này cho thấy sự đón nhận của người tiêu dùng đối với công nghệ hybrid, đồng thời phản ánh xu hướng quan tâm đến các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trường.

Làm mới thiết kế, tăng chất thể thao

Ở phiên bản nâng cấp 2026, Yaris Cross Hybrid được thay đổi một số chi tiết trang trí ngoại thất nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao và tạo điểm nhấn khác biệt cho tổng thể thiết kế.

Cụ thể, phần đầu xe được bổ sung ốp trang trí cản trước với thiết kế mới, tạo cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Phía sau, ốp trang trí cản sau được làm mới, kết hợp cùng cánh gió thể thao, góp phần hoàn thiện diện mạo năng động, trẻ trung cho mẫu SUV đô thị.

Những thay đổi tập trung vào ba chi tiết gồm ốp cản trước, ốp cản sau và cánh gió thể thao. Theo Toyota Việt Nam, các cải tiến này hướng đến tinh thần “Cá tính hơn – Thể thao hơn – Thời thượng hơn”, đồng thời giúp Yaris Cross Hybrid tạo thêm dấu ấn với nhóm khách hàng yêu thích phong cách hiện đại.

Giá bán từ 733 triệu đồng

Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối chính thức tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc.

Xe có 5 lựa chọn màu ngoại thất, gồm: Trắng ngọc trai, Đen, Cam nóc đen, Xanh nóc đen và Trắng ngọc trai nóc đen.

Mẫu xe được niêm yết với giá bán lẻ từ 733 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).