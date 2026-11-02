Toyota Yaris Cross HEV mới tại Việt Nam nâng cấp những gì?

Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026, có giá bán 733 triệu đồng. So với bản cũ, giá xe Toyota Yaris Cross HEV 2026 cao hơn 5 triệu đồng, tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Toyota Yaris Cross HEV 2026 (Ảnh: TMV).

Theo công bố, Yaris Cross HEV 2026 được làm mới ở một số chi tiết trang trí ngoại thất, tập trung vào việc nhấn mạnh diện mạo thể thao và tạo điểm nhấn khác biệt cho tổng thể thiết kế.

Cụ thể, phần đầu xe được trang bị ốp trang trí cản trước với thiết kế mới, tạo điểm nhấn cho diện mạo phía trước, tăng cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ.

Ở phía sau, ốp trang trí cản sau được làm mới, góp phần tạo sự liền mạch trong phong cách thiết kế và hoàn thiện vẻ ngoài thể thao của xe.

Bên cạnh đó, cánh gió thể thao là chi tiết tạo điểm nhấn ở phần đuôi xe, nhấn mạnh nét năng động và trẻ trung trong tổng thể ngoại thất.

Do là phiên bản nâng cấp nhẹ nên không gian nội thất và hệ truyền động của xe vẫn được giữ nguyên tương tự như bản cũ.

Ngoại thất Toyota Yaris Cross HEV mới nâng cấp một số chi tiết so với bản cũ (Ảnh: TMV).

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023, Toyota Yaris Cross nhanh chóng nhận được sự đón nhận của khách hàng nhờ thiết kế SUV đô thị hiện đại, đáp ứng các nhu cầu di chuyển khác nhau.

Tính đến hết tháng 10/2026, đã có 42.813 chiếc xe Yaris Cross được giao tới tay khách hàng, trong đó phiên bản hybrid chiếm 11%, tương đương 4.507 xe, cho thấy sự đón nhận ngày càng tích cực đối với công nghệ hybrid, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển sang các dòng xe xanh, hướng tới giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trường của người tiêu dùng Việt Nam.

Ở phân khúc xe gầm cao hạng B có sử dụng công nghệ hybrid, Toyota Yaris Cross HEV cạnh tranh với các mẫu xe cũng có phiên bản hybrid như Jaecoo J5, Omoda C5 hay Honda HR-V.