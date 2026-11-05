Toyota Yaris Cross 2026: Giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 11

Toyota Việt Nam vừa ra mắt thị trường bản cập nhật Yaris Cross Hybrid mới với một số nâng cấp về ngoại thất, trong khi nội thất, trang bị công nghệ và hệ truyền động vẫn giữ nguyên so với trước. Với các nâng cấp mới, giá bán lẻ của phiên bản lai xăng điện này cũng tăng nhẹ thêm 5 triệu đồng lên mức 733 triệu đồng.

Sau khi tính đủ các chi phí bắt buộc như lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phí sử dụng đường bộ, tổng giá lăn bánh của Yaris Cross Hybrid 2026 dao động từ 809 - 837 triệu đồng. Chi phí lăn bánh khác nhau tùy từng địa phương nơi người tiêu dùng đăng ký lưu hành. Các chênh lệch giá lăn bánh chủ yếu đến từ mức thu lệ phí trước bạ 10 - 12% giá niêm yết cùng lệ phí cấp biển số 140.000 đồng hoặc 14 triệu đồng.

Phiên bản nâng cấp mới Toyota Yaris Cross 2026 - Ảnh: TMV

Trong khi đó, phiên bản thuần xăng Yaris Cross 1.5G vẫn giữ nguyên giá niêm yết. Với giá bán lẻ khuyến nghị 650 triệu đồng, chi phí lăn bánh của Yaris Cross 1.5G tháng 11/2026 sẽ dao động từ 717 - 744 triệu đồng, tùy từng địa phương.

Đây chỉ là các mức giá lăn bánh được tính theo thủ tục đăng ký lưu hành. Chi phí sở hữu thực tế mà người tiêu dùng cần chi trả trên thực tế thấp hơn đáng kể so với bảng kê phía dưới.

Lý do là trong tháng 11/2026, Toyota Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi 50 triệu đồng cho phiên bản thuần xăng và 74 triệu đồng cho phiên bản hybrid. Như vậy, chi phí lăn bánh cuối cùng của phiên bản Yaris Cross 1.5G chỉ còn từ 667 – 694 triệu đồng, phiên bản Yaris Cross Hybrid mới còn từ 735 - 763 triệu đồng.

Yaris Cross hiện vẫn đang là một trong những mẫu xe có doanh số tốt nhất của Toyota Việt Nam nói riêng và trên toàn thị trường nói chung. Số liệu mới nhất vừa được liên doanh ô tô Nhật Bản chia sẻ cho biết, đã có 1.327 chiếc Yaris Cross được người tiêu dùng Việt Nam mua trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng năm 2026, mẫu xe gầm cao cỡ B nhập khẩu từ Indonesia đạt tổng sản lượng bán hàng 13.973 chiếc, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2025.