Toyota Yaris 2027 trình làng, giá gần 570 triệu đồng

Về giá bán, Toyota Yaris 2027 phiên bản 1.5E được niêm yết ở mức 90.400 Ringgit (tương đương 568,76 triệu đồng), tăng 2.400 Ringgit (15,10 triệu đồng) so với đời cũ. Trong khi đó, phiên bản Yaris 1.5G có giá 96.400 ringgit (606,51 triệu đồng), cao hơn 4.800 Ringgit (30,20 triệu đồng) so với trước.

Toyota Yaris 2027.

Đây là đợt nâng cấp đáng chú ý của Toyota Yaris tại Malaysia, đặc biệt khi những thay đổi về ngoại hình được chờ đợi từ lâu. Thiết kế mới từng xuất hiện trên phiên bản dành cho thị trường Thái Lan từ năm 2023, nhưng đến nay mới được đưa lên mẫu hatchback phân khúc B tại Malaysia.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với ngôn ngữ thiết kế đầu búa (Hammerhead) đặc trưng, từng được Toyota áp dụng trên nhiều mẫu xe thế hệ mới, trong đó có Camry XV80. Cản trước được thiết kế lại theo hướng mạnh mẽ hơn, với các chi tiết tạo hình đan xen ở khu vực trung tâm và những đường nét hình thang được xử lý tinh tế.

Cụm cản trước cũng được tích hợp hài hòa với đèn pha LED có kiểu dáng sắc nét hơn, tạo cảm giác phần đầu xe rộng và hiện đại. Đáng chú ý, cả hai phiên bản 1.5E và 1.5G đều được trang bị đèn pha dạng projector tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, đi kèm viền đèn sương mù LED mới.

Ở phía sau, Toyota Yaris 2027 sở hữu cản sau thể thao hơn, kết hợp tấm ốp khu vực gầm xe mới với các chi tiết viền hiệu ứng sợi carbon mờ. Dải đèn LED phía sau góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo tổng thể, trong khi bộ mâm hợp kim 16 inch được thiết kế mới với các nan dạng bậc thang và bề mặt gia công tinh xảo.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm gói phụ kiện Aerokit nhằm tăng vẻ thể thao cho xe. Gói trang bị này bao gồm bộ khuếch tán phía trước có thiết kế riêng cho thị trường Malaysia, các tấm ốp sườn xe với đường nét thuôn dần, chi tiết mở rộng ở phần dưới cản sau và cánh gió trên nóc. Khi kết hợp, những phụ kiện này giúp Toyota Yaris có ngoại hình năng động hơn so với cấu hình tiêu chuẩn.

Dù được làm mới đáng kể về thiết kế, hệ truyền động của Toyota Yaris 2027 vẫn được giữ nguyên. Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên 2NR-FE, dung tích 1.496cc, cho công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT, tích hợp chế độ Shiftmatic mô phỏng 7 cấp số.

Khoang nội thất Toyota Yaris 2027 cũng không có nhiều xáo trộn, nhưng được bổ sung một số trang bị công nghệ nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng. Đáng chú ý nhất là hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 9 inch mới, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch.

Riêng phiên bản 1.5G được nâng cấp cấu trúc ghế thể thao với phần đệm ghế trước được tối ưu để tăng khả năng nâng đỡ cơ thể khi xe vào cua. Bộ nâng ghế cũng được mở rộng nhằm cải thiện sự thoải mái cho người ngồi, trong khi bề mặt ghế sử dụng chất liệu da giả màu đen, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu xám tương phản.

Những trang bị tiện nghi còn lại gần như được giữ nguyên giữa hai phiên bản. Toyota Yaris 1.5E tiếp tục sử dụng hệ thống điều hòa chỉnh tay và dàn âm thanh 4 loa, trong khi bản 1.5G có điều hòa tự động cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Cả hai đều có bộ sạc điện thoại thông minh không dây và cổng USB-C dành cho hàng ghế sau. Cách phân chia trang bị này giúp Toyota duy trì sự khác biệt giữa hai cấu hình, đồng thời đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu hatchback đô thị có đầy đủ tiện nghi cơ bản.

Về an toàn, Toyota Yaris 2027 tiếp tục được trang bị 7 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ lái xe và phòng tránh va chạm. Những tính năng đáng chú ý gồm hệ thống cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo lệch làn đường, camera quan sát toàn cảnh 3D, hệ thống giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Thay đổi đáng kể nhất trong danh sách trang bị an toàn nằm ở hệ thống cảm biến đỗ xe. Theo đó, phiên bản 1.5E nay đã được bổ sung cảm biến trước và sau tương tự bản 1.5G, khắc phục hạn chế của cấu hình cũ vốn không có cảm biến phía trước.

Toyota Yaris 2027 tại Malaysia có ba lựa chọn màu sơn đơn sắc gồm đỏ ánh kim, trắng ngọc trai và bạc ánh kim. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn hai cấu hình phối màu hai tông với thân xe trắng ngọc trai hoặc đỏ ánh kim kết hợp phần nóc sơn đen.

Một điểm đáng chú ý khác là camera hành trình phía trước độ phân giải 4K được trang bị tiêu chuẩn, trong khi camera hành trình phía sau Full HD là trang bị tùy chọn. Xe cũng được lắp sẵn phim cách nhiệt và bảo vệ kính chắn gió Toyota Premium Security & Solar Film, đi kèm chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km.