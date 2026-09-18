Toyota xác nhận bán tải Hilux chạy hydro sẽ mở bán năm 2028

Hãng xe Nhật Bản xác nhận kế hoạch sản xuất thương mại mẫu bán tải Hilux FCEV vận hành bằng pin nhiên liệu hydro vào năm 2028. Đây là một phần trong chiến lược tiếp cận đa chiều nhằm giảm phát thải của Toyota, đưa phiên bản hydro bán song song cùng các cấu hình dầu mild-hybrid và thuần điện (BEV) tại thị trường châu Âu.

Hình ảnh hé lộ đầu tiên của mẫu bán tải Toyota Hilux FCEV vận hành bằng hydro.

Hình ảnh hé lộ đầu tiên cho thấy Hilux FCEV sở hữu nhận diện mặt trước khác biệt với dải đèn LED định vị ban ngày dạng đứt đoạn sắc sảo. Hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu cho mẫu bán tải này phạm vi hoạt động sau mỗi lần nạp đạt hơn 400 km theo tiêu chuẩn WLTP cùng sức kéo 2.500 kg. Thông số này vượt trội hơn đáng kể so với bản Hilux thuần điện chỉ có tầm vận hành 257 km và sức kéo từ 1.600 đến 2.000 kg.

Phiên bản Hilux chạy hydro có thời gian nạp khoảng 5 phút và sức kéo đạt 2,5 tấn.

Ưu thế lớn nhất của hệ thống pin nhiên liệu hydro là thời gian nạp nhiên liệu rất nhanh, chỉ mất khoảng 5 phút để làm đầy bình chứa, khắc phục triệt để thời gian chờ sạc pin của xe điện truyền thống. Dù vậy, thách thức lớn của dòng xe này nằm ở giá thành sản xuất cao cùng mạng lưới hạ tầng trạm tiếp hydro còn hạn chế, hiện mới chỉ có 179 trạm hoạt động trên toàn châu Âu và Anh.

Trước khi đi đến quyết định thương mại hóa, Toyota từng giới thiệu nguyên mẫu Hilux H2 đầu tiên vào năm 2022 sử dụng công nghệ từ mẫu sedan Mirai, sau đó tiếp tục chế tạo 10 xe thử nghiệm tại Anh vào năm 2024. Cấu hình thử nghiệm này tích hợp 3 bình chứa hydro bên trong khung gầm rời kết hợp bộ pin lithium-ion dưới thùng hàng, đi cùng mô-tơ điện cầu sau cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm.