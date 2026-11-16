Toyota Wigo vượt mặt Hyundai Grand i10 sau cú tăng doanh số gấp 2,5 lần

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu xe Toyota Wigo ghi nhận mức sản lượng bán hàng 129 chiếc trong tháng 10/2026, đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 148,1% so với tháng liền trước.

Mức doanh số này giúp Toyota Wigo dù chỉ còn phân phối phiên bản duy nhất có lần hiếm hoi vượt lên dẫn đầu phân khúc ô tô gầm thấp cỡ A tại thị trường Việt Nam.

Trên thực tế, phân khúc này hiện chỉ còn hai mẫu xe đang được nhà sản xuất và phân phối công khai kết quả bán hàng là Toyota Wigo và Hyundai Grand i10. Trong khi đó, kể từ đầu năm 2026, mẫu xe Kia Morning đã được Thaco Auto gộp chung vào với ba mẫu xe có doanh số thấp khác của thương hiệu Hàn Quốc là Soluto, K3 và K5.

Toyota Wigo hiện chỉ còn phân phối duy nhất một phiên bản tại thị trường Việt Nam - Ảnh: TMV

Trái ngược với đối thủ đến từ Nhật Bản, mẫu xe Hyundai Grand i10 lại bị sụt giảm gần 34,6% doanh số so với tháng 9, chỉ còn đạt 108 chiếc bán ra thị trường trong tháng 10.

Cộng dồn cả phân khúc, lượng xe gầm thấp cỡ A bán ra thị trường trong tháng 10 đạt 237 chiếc tăng hơn 9,2% so với tháng liền trước. Tỷ lệ tăng trưởng này có được là nhờ cú bứt tốc của Toyota Wigo khi dư sức bù đắp cho đợt lao dốc của Hyundai Grand i10.

Mặc dù vừa bị Toyota Wigo vượt qua trong tháng 10 song nếu tính luỹ kế 10 tháng năm 2026, Hyundai Grand i10 vẫn nắm vị thế áp đảo với tổng sản lượng bán hàng đạt 1.745 chiếc.

Trong khi đó, cùng khoảng thời gian này, lượng xe Toyota Wigo bán ra thị trường đạt 654 chiếc, thấp hơn đến 1.091 chiếc so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Mẫu xe Hyundai Grand i10 - Ảnh: HTV

Sau khi một loạt mẫu xe rút khỏi thị trường, phân khúc ô tô gầm thấp cỡ A chỉ còn lại ba mẫu xe cạnh tranh với nhau là Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo. Tuy nhiên, hiện Kia Morning không còn công khai kết quả bán hàng do doanh số quá thấp.

Cùng với loại hình sedan, ô tô gầm thấp cỡ A cũng là phân khúc đang đi sâu vào thoái trào. Thực tế cũng cho thấy, trong khi tổng dung lượng của toàn thị trường vẫn đang tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe gầm thấp cỡ A lại bị lao dốc nặng.

Cụ thể, chỉ có 2.399 chiếc xe gầm thấp cỡ A được tiêu thụ trên thị trường luỹ kế 10 tháng năm 2026, sụt giảm đến 35,3% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, Toyota Wigo giảm 33,3% còn Hyundai Grand i10 giảm 40%.