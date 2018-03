Một đại lý Toyota tại Hà Nội mới đây tiết lộ, giá bán phiên bản rẻ nhất của Toyota Wigo là 300 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của nhiều người.

Theo đại lý này, phiên bản số tay 1.0 của Toyota Wigo có giá tạm tính là 300 triệu đồng, trong khi đó, phiên bản 1.2 số tay có thể dao dộng trong khoảng 320 - 350 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Wigo sử dụng số tự động sẽ dao động trong khoảng 360 - 420 triệu đồng, tùy thuộc vào khối động cơ.

Toyota Wigo lộ giá bán siêu rẻ, chỉ 300 triệu đồng và bán ra tháng 6?

Nhiều khả năng, Toyota Wigo sẽ được đưa về Việt Nam với 4 phiên bản: 1.0 MT, 1.0 AT, 1.2 MT và 1.2 AT. Toyota Wigo sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe KIA Morning giá rẻ và Hyundai Grand i10.

Tính tới thời điểm hiện tại, Wigo vẫn chưa thể nhập khẩu về Việt Nam do vướng phải các quy định trong Nghị định 116. Tuy nhiên, theo tư vấn của đại lý này, Toyota sắp sửa hoàn thành quy định trong Nghị định 116 và chuẩn bị đưa hàng loạt mẫu ô tô mới về nước , trong đó có Wigo.

Thời gian dự kiến có thể giao xe của Toyota là tháng 6.

"Về giá của Toyota Wigo, đây mới chỉ là giá tạm tính, trong trường hợp có biến động về giá bán, bên em sẽ thông báo cho khách hàng", đại diện đại lý ô tô Toyota cho biết.

Tại Thái Lan, Toyota Wigo được trang bị 2 tùy chọn động cơ bao gồm loại 1.0 66 mã lực, 91 Nm mô-men xoắn và phiên bản 1.2 87 mã lực, 110 Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Mẫu xe đô thị của Toyota có kích thước tổng thể 3.660 x 1.600 x 1.520 mm, kèm trục cơ sở 2.455 mm - to lớn hơn Kia Morning và khá tương đồng với Hyundai Grand i10.

Về trang bị an toàn, Wigo được trang bị là 2 túi khí và phanh ABS. Mức trang bị này khá nghèo nàn so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, cụm đèn hậu LED và đèn chiếu sáng thấu kính Halogen (phiên bản co cấp) cũng là chút cứu vãn với mẫu xe hạng A.

Cận cảnh Toyota Wigo tại Việt Nam.

Video: Cận cảnh Toyota Wigo tại Việt Nam

Việt Vũ