Toyota Vios và Mazda 3: Chọn sedan trong tầm giá 600 triệu đồng

Ngoại thất

Mazda 3 có kích thước lớn hơn Vios với chiều dài, chiều rộng và chiều cao nhỉnh hơn. Cụ thể, khoảng sáng gầm của Mazda 3 đạt 145mm, cao hơn so với 133mm của Vios, mang lại cho Mazda 3 vẻ ngoài khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn.

Sự chênh lệch này cho thấy Vios được thiết kế với tiêu chí hài hòa và linh hoạt, phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc, nhờ vào khả năng xoay trở linh hoạt với bán kính vòng quay nhỏ.

Về mặt thiết kế, mặt trước của Vios nổi bật với hệ thống lưới tản nhiệt liền mạch cùng cụm đèn trước mở rộng, tạo nên sự hài hòa. Trong khi đó, Mazda 3 giữ kiểu lưới tản nhiệt hình mặt cười, kết hợp với đèn pha nối liền, tạo nên sự sắc sảo cho phần đầu xe.

Cả hai mẫu xe đều có đường gân dập nổi dọc thân, thể hiện cá tính và sức mạnh. Vios được trang bị lazang 15 inch với thiết kế 8 chấu mạnh mẽ, trong khi Mazda 3 sở hữu lazang 16 inch mang đậm phong cách thể thao.

Một điểm nổi bật khác của Mazda 3 là hệ thống cảm biến gạt mưa tự động, mang lại sự tiện ích cho người sử dụng trong quá trình lái xe.

Nội thất

Mazda 3 thu hút người dùng với thiết kế hiện đại, thể thao và cao cấp. Cả hai phiên bản của xe đều được trang bị vô-lăng 3 chấu tích hợp điều chỉnh âm thanh, màn hình cảm ứng 8,8 inch có khả năng kết nối với smartphone qua cổng USB và Bluetooth, cùng với đầu CD và hệ thống âm thanh 8 loa sống động.

Ghế da sang trọng và hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, tuy nhiên, không gian hàng ghế sau khá hẹp, điều này có thể gây bất tiện cho những người cao hoặc khi di chuyển đường dài.

Ngược lại, Toyota Vios lại nổi bật với thiết kế đơn giản nhưng tập trung vào tính thực dụng và tối ưu không gian. Khoang cabin rộng rãi và ghế ngồi thoải mái giúp Vios trở thành lựa chọn lý tưởng cho gia đình, người mới lái hoặc xe chạy dịch vụ.

Vios cũng được trang bị hệ thống giải trí đa phương tiện, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, cùng với cụm màn hình giải trí LCD và bệ tỳ tay phía sau, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng.

Động cơ và trang bị an toàn

Mazda 3 sử dụng động cơ SkyActiv-G mới vốn được giới chuyên môn đánh giá cao ở khía cạnh cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao nổi tiếng của Mazda.

Công suất cực đại của khối động cơ SkyActiv-G 1.5L trên Mazda 3 là 110 mã lực, mô men xoắn cực đại ở mức 146 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp, cho khả năng vận hành mượt mà và tối ưu nhiên liệu.

Xe còn được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control giúp hỗ trợ kiểm soát tốc độ và gia tốc, tối ưu sự thăng bằng và ổn định thân xe thông qua tác động vào góc đánh lái, tốc độ đánh lái.

Toyota Vios cũng sở hữu động cơ 1.5L nổi bật với công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng rất thích hợp cho việc di chuyển trong đô thị đông đúc.

Toyota Vios còn được biết đến với độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu vận hành ổn định. Vios sử dụng hai kiểu hộp số là vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp cho khách hàng có đa dạng sự lựa chọn.

Mazda 3 tạo sự an tâm cho người sử dụng nhờ trang bị 7 túi khí, bao gồm túi khí đầu gối cho tất cả các phiên bản - tiêu chuẩn an toàn duy nhất và vượt trội trong phân khúc C hiện tại.

Song song còn có hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activesense với các tính năng duy nhất có trong phân khúc như: ga tự động tích hợp radar (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng khác.

Ngay từ bản thấp Toyota Vios được trang bị hệ thống an toàn toàn diện với 7 túi khí, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA cân bằng điện tử VSC hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và camera lùi.

Từ bản Vios 2023 có thêm hai tính năng an toàn mới thuộc gói TSS là cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và 2 tính năng mới này được bổ sung cho phiên bản G.

Nên mua Toyota Vios hay Mazda 3?

Việc lựa chọn giữa Toyota Vios và Mazda 3 phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng và ngân sách của bạn. Cả hai đều là những mẫu xe đáng mua nhưng phù hợp với những đối tượng khác nhau.

Nếu bạn ưu tiên lựa chọn dòng xe có thiết kế đơn giản, không gian rộng rãi, thực dụng dễ sử dụng và khả năng vận hành bền bỉ, ít hỏng hóc thì nên lựa chọn Toyota Vios.

Còn nếu bạn tìm kiếm một chiếc xe mang kiểu dáng thể thao sang trọng và nhiều tiện ích thì Mazda 3 là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

Toyota Vios được phân phối chính hãng 3 phiên bản, giá bán từ 458 đến 545 triệu đồng. Mazda 3 được phân phối chính hãng 7 phiên bản, giá bán từ 569 đến 739 triệu đồng.