Toyota Vios G đời 2025 giá 400 triệu đồng có nên mua?

Được mệnh danh là mẫu ô tô quốc dân, Vios từ lâu đã tạo dựng chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam nhờ độ bền, tính thực dụng và chi phí sử dụng tương đối hợp lý. Việc lựa chọn một chiếc Vios G đời 2025 đã qua sử dụng có thể giúp người mua tiết kiệm, tuy nhiên trong bối cảnh thị trường có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới, đây có là lựa chọn đáng cân nhắc không?

Giá bán thấp hơn đáng kể so với xe mới

Theo khảo sát, Vios G CVT đời 2025 đã qua sử dụng được rao bán phổ biến trong khoảng 450-470 triệu đồng. Trong khi đó, giá lăn bánh của xe mới hiện có thể dao động khoảng 601-626 triệu đồng tùy địa phương.

Nhờ đó, so với việc mua xe mới thì khách hàng sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí khi lựa chọn Vios G đời 2025.

Xe còn tương đối mới, trang bị vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng

Phần lớn những chiếc Vios G CVT đời 2025 được bán lại sau khoảng một năm sử dụng hoặc ít hơn. Với những xe có lịch sử vận hành tốt, số ODO dưới 15.000 km, ngoại hình và nội thất có thể vẫn giữ được tình trạng khá mới.

Bên cạnh đó, nếu so sánh với xe mới cùng phiên bản hoặc các phiên bản có cấu hình tương đương, Vios G đời 2025 vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày. Người mua cũng có cơ hội được sử dụng những phụ kiện mà chủ xe trước đã lắp thêm, nếu các trang bị này phù hợp và còn hoạt động tốt, qua đó hạn chế chi phí nâng cấp sau khi mua.

Động cơ tiết kiệm, trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ

Vios G CVT sử dụng động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i, cho công suất khoảng 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành êm ái, dễ điều khiển trong đô thị và đáp ứng nhu cầu di chuyển trên những hành trình dài.

Về tiện nghi, phiên bản G - phiên bản cao cấp nhất của Vios - được trang bị điều hòa tự động, màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, vô lăng tích hợp phím điều khiển và hệ thống khởi động bằng nút bấm. Đây là những trang bị hữu ích đối với người thường xuyên sử dụng xe trong điều kiện giao thông đô thị.

Ở khía cạnh an toàn, xe có các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí cũng góp phần tăng sự thuận tiện, hỗ trợ người lái trong quá trình sử dụng.

Rủi ro về chất lượng và lịch sử sử dụng

Bên cạnh nhiều ưu điểm, việc lựa chọn mua Vios G đời 2025 đã qua sử dụng cũng tồn tại những nhược điểm nhất định. Hạn chế lớn nhất khi mua ô tô đã qua sử dụng là những hư hỏng tiềm ẩn khó nhận biết bằng mắt thường. Một chiếc xe có ngoại hình bóng bẩy chưa chắc đã có chất lượng kỹ thuật tốt, đặc biệt nếu từng gặp tai nạn, ngập nước hoặc không được bảo dưỡng đúng định kỳ.

Do đó, người mua nên yêu cầu chủ xe cung cấp hồ sơ bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra tính nhất quán của số kilomet đã di chuyển. Đồng thời, cần kiểm tra thân vỏ, khung gầm, động cơ, hộp số, hệ thống điện và các tính năng an toàn.

Nếu không có nhiều kinh nghiệm, người mua nên đưa xe đến gara uy tín hoặc nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp kiểm tra trước khi giao dịch. Chi phí kiểm tra ban đầu có thể giúp hạn chế nguy cơ phát sinh những khoản sửa chữa lớn sau này.

Ngoài ra, cần xác minh giấy tờ sở hữu, tình trạng pháp lý và các nghĩa vụ liên quan đến xe. Với một chiếc Vios G đời 2025 được rao bán thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, việc tìm hiểu kỹ nguyên nhân chênh lệch giá càng trở nên quan trọng.

Xe mới trong cùng tầm tiền cũng có nhiều lựa chọn

Không chỉ có xe xăng đã qua sử dụng, khách hàng với ngân sách khoảng 400-500 triệu đồng còn có thể cân nhắc một số mẫu xe mới, tùy phiên bản và chính sách bán hàng tại thời điểm mua.

Trong nhóm xe động cơ đốt trong, Mitsubishi Attrage và Mazda2 là những cái tên có thể đưa vào danh sách tham khảo. Với khách hàng quan tâm đến xe điện, VinFast VF 5 Plus, Geely EX2 hoặc Wuling Bingo cũng là những lựa chọn cần tìm hiểu về giá bán, trang bị, phạm vi hoạt động và điều kiện sử dụng thực tế.

KẾT LUẬN

Ưu điểm của xe mới là tình trạng kỹ thuật chưa chịu ảnh hưởng từ quá trình sử dụng trước đó, đi kèm chế độ bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất. Ngược lại, xe đã qua sử dụng như Vios G 2025 có thể mang lại lợi thế về phân khúc, trang bị và mức giá, nhưng đòi hỏi người mua phải chấp nhận rủi ro liên quan đến lịch sử vận hành.

Việc lựa chọn vì thế phụ thuộc vào nhu cầu thực tế. Người ưu tiên sự yên tâm khi sở hữu xe mới có thể nghiêng về các mẫu xe trong tầm giá; trong khi người muốn một chiếc sedan hạng B với mức đầu tư ban đầu thấp hơn có thể xem xét Vios G đã qua sử dụng.