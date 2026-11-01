Toyota Vios 2026 tháng 11: giá niêm yết từ 458 đến 545 triệu đồng, bản G CVT có thêm gói an toàn

Toyota Vios 2026 hiện có ba phiên bản là 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT, với giá niêm yết lần lượt 458, 488 và 545 triệu đồng trong tháng 11/2026. Đây là bản nâng cấp nhẹ chứ chưa phải thế hệ mới hoàn toàn. Xe giữ thiết kế trung tính, đồng thời bổ sung và nâng cấp một số trang bị ngoại thất, nội thất và an toàn.

Dải sản phẩm gọn lại: bỏ bản G-RS và các bản E 7 túi khí

So với bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2026 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn các bản 3 túi khí. Giá hai bản này giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Bản G CVT giữ nguyên giá, không tăng. Bản G-RS vốn kén khách đã ngừng phân phối.

Xe được lắp ráp tại Việt Nam, có 6 màu ngoại thất gồm be, đen, xám, đỏ, bạc và trắng. Trong phân khúc sedan hạng B, đối thủ cạnh tranh gồm Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Đầu xe liền mạch với cản trước sơn đen

Khu vực đầu xe nhận nhiều tinh chỉnh nhất. Lưới tản nhiệt hình thang bị loại bỏ, thay bằng chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được thiết kế lại và sơn đen, mang đến diện mạo mới cho mẫu sedan hạng B.

Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn. Mâm vẫn có kích thước 15 inch (lốp 185/60R15) nhưng họa tiết được thay đổi, trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Phía sau, thay đổi nằm ở cản sau, còn đèn hậu không khác bản cũ.

Cabin: màn hình lớn hơn, đồng hồ Optitron thay Analog

Theo bảng thông số, bản G CVT dùng màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, trong khi hai bản E dùng màn hình 7 inch. Vô-lăng 3 chấu, hàng ghế sau gập 60:40 để mở rộng khoang hành lý. Cụm đồng hồ