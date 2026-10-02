Toyota Việt Nam tăng trường bứt phá 45% tháng 9/2026: Xe Hybrid đóng vai trò chủ lực

Kết quả vượt kỳ vọng này đã đẩy tổng doanh số tích lũy 9 tháng đầu năm 2026 của Toyota tại Việt Nam vọt lên mốc hơn 55.700 xe, đạt tỷ lệ tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Mẫu gầm cao B-SUV Yaris Cross dẫn đầu doanh số của TMV tháng 9/2026.

Điểm sáng mang tính bước ngoặt và đóng góp cốt lõi vào đà bứt phá của Toyota chính là sự tăng trưởng thần tốc của dòng xe Hybrid Electric. Chỉ tính riêng trong tháng 9/2026, các dòng xe Toyota Hybrid đã đạt doanh số 1.821 xe. Qua đó, tổng lượng xe bán ra của nhóm xe xanh này trong 9 tháng đầu năm 2026 đã cán mốc hơn 11.180 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Sự bùng nổ này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong tư duy tiêu dùng của người Việt, khi ô tô lai điện chứng minh được những ưu thế thực tế vượt trội về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải môi trường mà hoàn toàn không bắt buộc người dùng phải thay đổi thói quen vận hành hay chịu áp lực về hạ tầng sạc điện. Toyota cho thấy sự thành công trong việc biến công nghệ Hybrid từ một lựa chọn ngách trở thành xu hướng tiêu dùng đại chúng tại Việt Nam.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, mẫu gầm cao B-SUV Yaris Cross tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu doanh số của Toyota Việt Nam trong tháng 9/2026 khi dẫn đầu toàn bộ dải sản phẩm với 1.799 xe bán ra, trong đó phiên bản Hybrid đóng góp tới 413 xe. Xếp ngay sau là mẫu đa dụng Innova Cross với 1.461 xe bàn giao, sở hữu tỷ lệ xe Hybrid chiếm tới gần một nửa với 630 xe. Đáng chú ý, Corolla Cross ghi nhận doanh số 866 xe thì có tới 616 xe thuộc bản Hybrid, cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của động cơ điện hóa trên dòng xe này.

Ở phân khúc xe sedan và MPV truyền thống, Vios duy trì sự ổn định với 758 xe và Veloz Cross đạt 602 xe. Mảng xe bán tải và SUV địa hình cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi Hilux đạt 426 xe và tân binh Land Cruiser FJ ghi nhận 151 xe giao tới khách hàng. Bên cạnh đó, thương hiệu hạng sang Lexus tiếp tục tạo bước đệm vững chắc khi bàn giao 179 xe trong tháng 9, nâng tổng doanh số 9 tháng đầu năm lên 1.784 xe (tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái) và nâng mốc tích lũy tại Việt Nam lên vượt 17.800 xe kể từ khi chính thức ra mắt.

Bước sang tháng 10/2026, nhằm duy trì sức nóng thị trường và tối đa hóa đà tăng trưởng cho giai đoạn cao điểm cuối năm, Toyota Việt Nam phối hợp cùng Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) và hệ thống đại lý chính hãng phát động chương trình khuyến mại quy mô lớn. Hãng tập trung sử dụng đòn bẩy tài chính thông qua việc hỗ trợ lệ phí trước bạ trực tiếp kết hợp gói ưu đãi lãi suất.

Mẫu xe Vios nhận mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ với giá trị tối đa từ 46 đến 54 triệu đồng tùy phiên bản. Hai dòng MPV gia đình Veloz Cross và Avanza Premio cũng nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kết hợp tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và ưu đãi lãi suất 0%, giúp tổng giá trị hỗ trợ tối đa lên tới 73 đến 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 65 đến 70 triệu đồng cho Avanza Premio.

Đối với dải xe gầm cao, Yaris Cross HEV được ưu đãi 100% trước bạ với mức hỗ trợ tối đa 74 triệu đồng, trong khi bản máy xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng. Innova Cross và Corolla Cross đều nhận các gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng bảo hiểm vật chất, mang lại giá trị giảm trừ thực tế từ 41 đến 60 triệu đồng.

Điểm khác biệt mang tính chiến lược trong chính sách kích cầu tháng 10/2026 của Toyota nằm ở các giải pháp tài chính linh hoạt từ TFSVN. Bên cạnh mức lãi suất 0% cố định trong 6 đến 12 tháng cho các dòng xe chủ lực như Veloz Cross, Avanza Premio hay Innova Cross, hãng còn triển khai chương trình cho vay đặc thù "Trả trước 0 đồng" với lãi suất từ 10,25% cố định trong 12 tháng đầu. Gói tài chính này hướng trực tiếp tới nhóm khách hàng công chức, viên chức nhà nước, y bác sĩ, lực lượng vũ trang, nhân viên thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và các đối tác trong hệ sinh thái Toyota.

Cùng với đó, Bảo hiểm Toyota triển khai chính sách giảm phí từ 10% đến 12% cho các dòng xe Hybrid bao gồm Land Cruiser 300 HEV, Hilux và Vios tại khu vực phía Nam. Sự kết hợp đồng bộ giữa giảm giá niêm yết gián tiếp qua thuế trước bạ, hạ lãi suất vay và giảm phí bảo hiểm tạo nên một chân kiềng vững chắc giúp hạ thấp rào cản sở hữu xe đối với người tiêu dùng.

Có thể thấy việc chủ động nắm bắt xu hướng điện hóa bằng giải pháp Hybrid thực dụng đã giúp Toyota tạo ra khoảng cách khác biệt bền vững trước các đối thủ. Khi thời điểm mua sắm cao điểm cuối năm đến gần, chính sách ưu đãi toàn diện kết hợp cùng hạ tầng tài chính mạnh mẽ từ TFSVN hứa hẹn sẽ tiếp tục đẩy doanh số của Toyota tăng trưởng tốt.