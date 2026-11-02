Toyota Việt Nam ra mắt Yaris Cross Hybrid 2026, giá bán 733 triệu đồng

Hãng xe Nhật Bản áp dụng một số điều chỉnh về ngoại thất cho phiên bản Yaris Cross Hybrid theo hướng thể thao hơn. Phần đầu xe khoẻ khoắn hơn với ốp trang trí cản trước thiết kế mới. Cản sau cũng có nâng cấp tương tự.

Phiên bản mới Yaris Cross Hybrid cũng được bổ sung cánh gió thể thao. Xe có 5 lựa chọn màu ngoại thất, bao gồm: Trắng ngọc trai, đen, cam nóc đen, xanh nóc đen và trắng ngọc trai nóc đen.

Phiên bản mới Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 chủ yếu được làm mới ở ngoại thất - Ảnh: TMV

Yaris Cross Hybrid sở hữu chiều dài tổng thể 4.310 mm, rộng 1.770 mm, cao 1.655 mm, trục cơ sở 2.620 mm cùng khoảng sáng gầm ấn tượng ở mức 210 mm, nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc.

Nội thất hầu như không có gì thay đổi. Khoang lái thiết kế theo triết lý thực dụng, thoải mái và dễ sử dụng. Ở trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Xe trang bị cốp điện hỗ trợ mở rảnh tay thông minh - Ảnh: TMV

Các tiện nghi đáng chú ý trên phiên bản mới có phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động, điều hòa tự động có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất và cốp điện hỗ trợ mở rảnh tay thông minh. Phiên bản Yaris Cross Hybrid có khoang hành lý dung tích 466 lít.

Về vận hành, Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất cực đại 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Motor điện có công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, hệ truyền động hybrid của mẫu gầm cao cỡ B cho công suất kết hợp đạt 110 mã lực.

Thiết kế khoang lái Toyota Yaris Hybrid - Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe được phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ khuyến nghị 733 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Yaris Cross Hybrid là một trong những mẫu xe hybrid bán chạy nhất. Tính đến hết tháng 10/2026 đã có 4.507 chiếc xe Yaris Cross Hybrid tiêu thụ trên thị trường, chiếm 11% tổng doanh số của mẫu xe gầm cao cỡ B.

Nếu tính cả phiên bản thuần động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross vẫn đang là mẫu xe xăng bán chạy nhất Việt Nam. Cộng dồn từ lần đầu tiên ra mắt hồi tháng 9/2023 đến hết tháng 10/2026, mẫu xe Toyota Yaris Cross ghi nhận tổng sản lượng bán hàng luỹ kế 42.813 chiếc.

Với phiên bản hybrid nâng cấp, mẫu xe Toyota Yaris Cross hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt tốc trên thị trường. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Yaris Cross là đối thủ cạnh tranh với nhiều mẫu xe như Hyundai Creta, Honda HR-V, Mitsubishi Xforce hay Kia Seltos...