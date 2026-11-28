Toyota Thành Mai Đồng Tháp

Toyota Thành Mai Đồng Tháp tọa lạc tại số 555 Nguyễn Huệ, khu phố An Lạc, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, chính thức hoạt động từ ngày 27/11/2026. Đây là cơ sở thứ 89 trong hệ thống đại lý, chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota Việt Nam trên toàn quốc.

Đại lý được xây dựng trên diện tích 8.373 m², gồm ba khu vực chức năng chính: phòng trưng bày sản phẩm, phòng chờ khách hàng và xưởng dịch vụ. Công trình được quy hoạch theo tiêu chuẩn Toyota, trang bị hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh và bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

Xưởng dịch vụ có 30 khoang sửa chữa, trong đó 8 khoang bảo dưỡng nhanh và sửa chữa chung, 22 khoang sửa chữa đồng sơn. Khu vực đồng sơn được đầu tư hệ thống phòng sơn, khuấy sơn và pha màu khép kín, nhằm nâng cao chất lượng sửa chữa, đồng thời đáp ứng yêu cầu vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Xưởng dịch vụ Toyota Thành Mai Đồng Tháp

Bên cạnh khu vực kỹ thuật, đại lý có phòng trưng bày giới thiệu các dòng xe Toyota và khu vực chờ dành cho khách hàng. Đội ngũ nhân sự được đào tạo theo tiêu chuẩn của hãng, đảm nhiệm tư vấn sản phẩm, hỗ trợ mua xe và cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

Theo Toyota Việt Nam, việc mở rộng hệ thống đại lý và trạm dịch vụ nhằm tăng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của khách hàng tại các địa phương, đồng thời củng cố năng lực phục vụ thị trường ô tô trong nước.

Tính đến ngày 27/11/2026, mạng lưới của Toyota Việt Nam có 89 đại lý, chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền, hiện diện tại 31/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, khu vực miền Bắc có 32 cơ sở, miền Nam có 36 cơ sở và miền Trung có 21 cơ sở.

Việc đưa Toyota Thành Mai Đồng Tháp vào hoạt động góp phần mở rộng độ phủ dịch vụ của hãng tại Đồng bằng sông Cửu Long, nơi nhu cầu mua sắm và sử dụng ô tô cá nhân, gia đình ngày càng đa dạng.