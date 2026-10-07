Toyota và Honda tạm dừng sản xuất tại Thái Lan vì lũ lụt

Toyota Motor Thailand và Honda Automobile (Thailand) đã tạm ngừng hoạt động tại các nhà máy lắp ráp ở Thái Lan khi tình trạng ngập lụt trên nhiều tuyến đường làm gián đoạn việc vận chuyển linh kiện đến dây chuyền sản xuất.

Honda dừng sản xuất tại 2 nhà máy tại Thái Lan

Đợt gián đoạn chuỗi cung ứng xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt tại một số khu vực của Thái Lan. Nước lũ không chỉ ảnh hưởng đến các tuyến giao thông quan trọng mà còn tác động đến những khu vực công nghiệp, nơi tập trung nhiều nhà cung cấp linh kiện cho ngành công nghiệp ôtô.

Honda cho biết hãng sẽ tạm dừng sản xuất tại nhà máy Prachin Buri và Ayutthaya từ ngày 2 đến ngày 6/10. Trước đó vào năm 2011, nhiều nhà máy của hãng tại nước này cũng chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Honda cho biết hãng sẽ tạm dừng sản xuất tại nhà máy Prachin Buri và Ayutthaya từ ngày 2 đến ngày 6/10. Quyết định này được đưa ra khi các nhà cung cấp linh kiện không thể giao những bộ phận cần thiết cho hoạt động sản xuất do bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt, đặc biệt tại các tỉnh Chonburi và Rayong.

Honda cũng cho phép những nhân viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghỉ làm trong thời gian này để đảm bảo an toàn, chăm lo cho gia đình và xử lý những thiệt hại đối với tài sản. Hãng xe Nhật Bản đánh giá tác động của đợt gián đoạn đối với hoạt động sản xuất các mẫu xe sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Honda dự kiến nối lại hoạt động sản xuất bình thường tại các nhà máy từ ngày 7/10.

Các hãng xe trước bài toán chuỗi cung ứng

Toyota Motor Thailand cũng đã tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất tại các nhà máy lắp ráp do tình trạng gián đoạn vận chuyển linh kiện. Việc các tuyến đường bị ngập khiến các nhà cung cấp gặp khó khăn trong việc đưa linh kiện đến nhà máy đúng thời hạn.

Thái Lan là một trong những trung tâm sản xuất ôtô quan trọng nhất Đông Nam Á, với mạng lưới nhà máy lắp ráp và hàng trăm nhà cung cấp linh kiện phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, trong đó có Việt Nam.

Thái Lan là một trong những trung tâm sản xuất ôtô quan trọng nhất Đông Nam Á, với mạng lưới nhà máy lắp ráp và hàng trăm nhà cung cấp linh kiện phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Do đó, việc ngập lụt tại các khu vực công nghiệp và tuyến vận tải chủ chốt có thể nhanh chóng tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với hoạt động sản xuất của các hãng xe.

Việc Toyota và Honda cùng phải tạm dừng sản xuất cho thấy mức độ phụ thuộc của ngành công nghiệp ôtô vào hệ thống cung ứng linh kiện đúng thời điểm. Chỉ cần một số nhà cung cấp không thể hoạt động hoặc không thể vận chuyển linh kiện, dây chuyền lắp ráp tại các nhà máy cách xa khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp cũng có thể phải dừng lại.

Việc Toyota và Honda cùng phải tạm dừng sản xuất cho thấy mức độ phụ thuộc của ngành công nghiệp ôtô vào hệ thống cung ứng linh kiện đúng thời điểm.

Nếu tình hình thời tiết và giao thông được cải thiện như dự kiến, hoạt động sản xuất của Honda sẽ trở lại bình thường từ ngày 7/10. Tuy nhiên, diễn biến của lũ lụt và khả năng khôi phục các tuyến vận chuyển sẽ tiếp tục quyết định mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với ngành công nghiệp ôtô Thái Lan trong những ngày tới.