Toyota ước tính chi 6,4 tỷ USD mỗi năm cho tự động hóa

Theo Reuters, Toyota ước tính có thể cần khoảng 6,4 tỷ USD mỗi năm, bắt đầu từ năm 2028, để đẩy mạnh tự động hóa tại các nhà máy, công ty trong tập đoàn và một số nhà cung cấp lớn.

Theo tính toán của hãng, khoảng 400.000 robot có thể được đưa vào sử dụng, vừa để thay thế thiết bị hiện có vừa bổ sung năng lực mới. Số này gồm cả robot công nghiệp truyền thống và robot hình người.

Toyota Hilux tại lễ ra mắt mẫu xe mới ở Durban, Nam Phi, ngày 16-7. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, con số 6,4 tỷ USD mới là mức ước tính, còn thời gian và quy mô giải ngân cụ thể chưa được Toyota công bố.

Kế hoạch tự động hóa dự kiến bao gồm robot công nghiệp, hệ thống vận chuyển tự động và các công nghệ hỗ trợ con người phối hợp với robot trong quá trình sản xuất. Toyota cho rằng những khoản đầu tư này ngày càng cần thiết khi ngành ô tô phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, chi phí sản xuất cao và nhiều cơ sở sản xuất cần được hiện đại hóa.

Toyota cũng đang thử nghiệm robot hình người trong môi trường sản xuất thực tế. Tháng 2-2026,

Toyota Motor Manufacturing Canada, đơn vị phụ trách hoạt động sản xuất của Toyota tại Canada, đã ký thỏa thuận với Agility Robotics, công ty công nghệ Mỹ chuyên phát triển robot hình người, để đưa robot Digit vào hỗ trợ một số công việc trong nhà máy như vận chuyển, bốc dỡ linh kiện và hậu cần.

Theo TechCrunch, 7 robot Digit dự kiến được triển khai tại nhà máy lắp ráp RAV4 ở Woodstock, tỉnh Ontario, Canada, sau một năm thử nghiệm. Các robot này sẽ đảm nhiệm một số công việc như dỡ thùng linh kiện từ hệ thống vận chuyển tự động.

Không chỉ Toyota, nhiều hãng ô tô lớn cũng đang đẩy mạnh ứng dụng robot hình người. Hyundai, tập đoàn sở hữu Boston Dynamics, cho biết có kế hoạch đưa loại robot này vào một nhà máy tại bang Georgia, Mỹ, từ năm 2028.